Repêchage LHJMQ | Hugo Vaillancourt et Thomas Bond trouvent preneurs

Par Sylvain Turcotte 1:44 PM - 6 juin 2026
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Coéquipiers chez les Élites de Jonquière M18 AAA lors de la saison 2025-2026, Thomas Bond et Hugo Vaillancourt aspirent maintenant à enfiler le chandail de l'équipe qui les a repêchés, respectivement les Sea Dogs de Saint John et les Remparts de Québec. Photo courtoisie

Le voyage à Halifax pour les Septiliens Hugo Vaillancourt et Thomas Bond en aura valu la peine. Les deux hockeyeurs ont entendu leur nom lors de la deuxième et dernière journée du repêchage 2026 de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). 

Les droits du défenseur Hugo Vaillancourt, natif de Longue-Pointe-de-Mingan et résident de Sept-Îles, appartiennent maintenant aux Remparts de Québec.

Ils ont sélectionné le Nord-Côtier, qui a évolué avec les Élites de Jonquière lors de la dernière saison, en septième ronde, 118e choix au total.

Quant à Thomas Bond, il aura dû patienter un peu plus longtemps, mais il ne sera pas parti en vain du Centre Scotiabank.

Les Sea Dogs de Saint John ont fait de l’attaquant de Sept-Îles leur tout dernier choix de la séance, en douzième ronde, le 210e joueur sélectionné sur les 216. 

Sylvain Turcotte

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