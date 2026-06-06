Le service Circonflexe poursuit son expansion sur la Côte-Nord

Les résidents de la Côte-Nord sont de plus en plus nombreux à avoir accès gratuitement à de l’équipement sportif grâce au réseau des centrales de prêt d’équipement Circonflexe – prêt pour bouger.

Lancé sous forme de projet pilote en 2021-2022, le programme a pris son envol après l’annonce, en mai 2022, d’un financement de 40 millions de dollars sur cinq ans par le ministère de l’Éducation.

Aujourd’hui, la région compte 33 points de service, soit 27 comptoirs de prêt et six casiers connectés. Plusieurs autres installations sont actuellement en développement dans différentes municipalités de la Côte-Nord.

Selon l’agente de développement de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, Josée Gagnon, l’accueil des municipalités est très positif. Le concept se veut simple : fonctionner comme une bibliothèque, mais pour le matériel sportif, de plein air et de loisirs. Les municipalités reçoivent l’équipement et assurent ensuite sa gestion locale.

Elle précise tout de même que le service vit des difficultés pour se faire connaître. « Les gens n’ont pas encore le réflexe d’aller emprunter de l’équipement dans les centrales. En tout cas, pas encore assez à notre goût. J’habite à Pointe-Lebel et je n’arrête pas d’en parler, parce qu’il y a encore des gens qui ne le savent pas », souligne Mme Gagnon.

Pour accroître la visibilité du service, des campagnes publicitaires sont diffusées dans les médias régionaux et sur les réseaux sociaux.

« Ce sont surtout les familles avec de jeunes enfants qui utilisent le service. Ça leur permet de faire essayer de nouveaux sports sans que ce soit dispendieux », indique l’agente de développement.

Les centrales offrent un vaste choix d’articles, allant des skis aux fatbikes, en passant par les kayaks, les porte-bébés de randonnée et même certains équipements de golf.

Les défis d’un vaste territoire

Desservir un territoire aussi étendu que la Côte-Nord apporte néanmoins son lot de défis. L’approvisionnement du matériel sportif demande une planification rigoureuse, surtout concernant les municipalités isolées ou accessibles uniquement par bateau.

Les conditions climatiques obligent aussi parfois les municipalités à construire les installations nécessaires à l’entreposage de l’équipement. « Souvent, ils vont préférer construire leur propre remise qui va être plus solide, plus adaptée aux conditions météorologiques que l’abri qu’on fournit », explique Josée Gagnon.

Pour faciliter les réservations, une plateforme web a été mise en place récemment. Le site permet de consulter les différentes centrales et l’équipement disponible dans chacune d’elles.

Les modalités de réservation varient toutefois selon les municipalités : certaines privilégient les réservations en ligne, tandis que d’autres continuent de fonctionner par téléphone. Les prêts sont généralement accordés pour une période de 14 jours.

Communautés autochtones

Deux centrales de prêt d’équipement sportif sont disponibles à Uashat mak Mani-Utenam. La communauté d’Ekuanitshit a quant à elle reçu son équipement récemment. Des démarches sont encore en cours pour rendre le service disponible aux membres de Pessamit, Kawawachikamach, Matimekosh et Nutashkuan.

Malgré les progrès réalisés depuis 2022, le principal défi demeure la notoriété du service. « C’est un super beau service qui se développe de plus en plus sur la Côte-Nord et que les gens devraient connaître davantage », conclut l’agente de développement.