Le Drakkar sélectionne deux autres joueurs au repêchage LHJMQ

Par Karianne Nepton-Philippe 11:22 AM - 6 juin 2026
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Voici les derniers choix du Drakkar de Baie-Comeau procède lors du repêchage LHJMQ 2026. Photo Groupe North Shore

Entre la cinquième et la septième ronde du repêchage de la LHJMQ 2025, le Drakkar de Baie-Comeau a sélectionné deux joueurs. 

Tout d’abord, Baie-Comeau a repêché Mavrick Savard durant le cinquième tour. L’attaquant est le 73e choix au total et provient des Grenadiers de Châteauguay.

Lors de la ronde suivante, le Drakkar a choisi un défenseur. L’américain Nick Evans, des Corpus Christi IceRays, est le 95e choix au total. 

Baie-Comeau n’a pas parlé lors de la septième ronde. L’organisation devrait s’exprimer à trois reprises lors de la 8e

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Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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