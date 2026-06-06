Fin du repêchage LHMJQ : encore plus de transactions du Drakkar

Par Karianne Nepton-Philippe 12:25 PM - 6 juin 2026
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Voici les derniers mouvements du Drakkar de Baie-Comeau au repêchage LHJMQ 2026. Photo Groupe North Shore

Entre la huitième et la dernière ronde du repêchage de la LHJMQ 2026, le Drakkar de Baie-Comeau a continué sur sa lancée en effectuant quelques autres transactions. 

Baie-Comeau a débuté le 8e tour en sélectionnant le défenseur Ryan Poirier, des Sioux City Musketeers. Il est le 127e choix au total. 

Le Drakkar a ensuite donné ses deux autres choix de 8e ronde de 2026 à l’Océanic de Rimouski contre un choix de 6e en 2027. 

L’organisation baie-comoise, qui accumule les transactions depuis le début du repêchage, a réalisé un échange lors de son seul droit de parole au tour suivant. 

Elle a cédé le 145e choix au total aux Olympiques de Gatineau, en plus d’un de leurs deux choix de la 10e ronde, de même que pour la 11e. En échange, elle a obtenu un choix de ronde 7 à l’encan de 2027. 

Le 10e tour a commencé avec une sélection du Drakkar (163), qui a mis la main sur le gardien Dax Doiron du Bishop’s College M17 D1. 

Eliot Éthier est le choix du Drakkar au tour suivant (181 au total). L’attaquant provient des Vikings de St-Eustache.

Finalement, Baie-Comeau a repêché l’attaquant Christopher St-Hilaire (199), des Chevaliers de Lévis, lors de la dernière ronde. 

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Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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