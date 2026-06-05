Volleyball : deux incontournables à Moisie

Le temps de deux fins de semaine dans l’été, le volleyball de plage est fort populaire sur la plage de la rivière Moisie. L’Omnium dans l’vent et le Volley-Soleil y vont de records de participation.

Les inscriptions ne sont pas encore lancées pour les éditions 2026, les 11 et 12 juillet pour l’Omnium dans l’vent et les 25 et 26 juillet pour le Volley-Soleil, « mais on s’attend à avoir minimalement la participation de l’année passée », s’avance Zéa Blackburn, co-présidente du comité.

L’an dernier, c’était 400 équipes pour le premier rendez-vous, 265 pour le second.

Cet été, le Volley-Soleil pourrait être impacté par le Québec Espoir pour les jeunes, qui se tiendra sur les terrains à Sept-Îles.

« Ça pourrait avoir une incidence, parce qu’il y a quelques bénévoles qui vont y participer et qui, d’habitude, ne sont pas avec nous. Normalement, les adultes vont continuer à jouer, mais il y a des jeunes qui ne joueront pas. Ce que je trouve dommage, c’est que c’est impressionnant à voir. Donc, pour nous, on ne pourra pas assister à ça », se désole-t-elle.

L’organisation aurait aimé pouvoir faire un événement commun, « mais ce n’est pas réaliste », mentionne Mme Blackburn.

Un sport pour tous

Qu’est-ce qui explique que les deux tournois sur la plage de la rivière Moisie sont toujours aussi populaires ?

« Il y a beaucoup de jeunes qui jouent, de plus en plus, avec le Club jOne aussi qui est en effervescence. Ça nous donne aussi un air d’aller. Puis, le volley, à Sept-Îles, c’est populaire et c’est accessible pour tout le monde. Que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire, avancé, il y a une offre pour tous les types de joueurs », répond-elle.

Elle souligne également que le site de la plage de la rivière Moisie y est pour quelque chose, que c’est impressionnant de voir une quarantaine de terrains sur le même site.

« Tout le monde est au même endroit en même temps. Ça devient festif. »

La présence des artistes pour les spectacles amène également une autre clientèle.

« Les gens veulent participer aussi le soir. Puis, il y a la possibilité de se tenter aussi. Les gens veulent passer une belle fin de semaine. »

Avec la tenue du Festival Country Moisie le premier week-end de juillet, l’organisation de l’Omnium dans l’vent et du Volley-Soleil partagera ses installations pour ce nouvel événement. Le comité sera moins à la course, avant le premier des deux tournois de volleyball de plage. Il a même déjà entamé sa préparation.

En nouveauté cette année, un foodtruck sur le site, pour diversifier l’offre et restreindre les longues files d’attente. Il n’y a pas que sur le terrain qu’il y a un engouement, mais au sein du comité.

« On est jamais en manque de bénévoles, on est chanceux par rapport à ça. On a une belle qualité de bénévole », conclut Zéa Blackburn.