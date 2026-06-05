Les feux à ciel ouvert de nouveau permis sur la Côte-Nord

Après quatre jours de restrictions, les citoyens pourront de nouveau allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dès vendredi soir. Le gouvernement demeure toutefois vigilant en raison des conditions de sécheresse attendues la semaine prochaine.

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé la levée complète de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 5 juin à 18 h. La décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

L’interdiction était en vigueur depuis le 1er juin dans plusieurs régions du Québec, dont la Côte-Nord, afin de réduire les risques d’incendies de forêt dans un contexte de conditions propices à leur déclenchement et à leur propagation.

Même si la situation actuelle permet un retour à la normale, les autorités préviennent que cette accalmie pourrait être de courte durée. Une hausse des indices de danger d’incendie est anticipée au début de la semaine prochaine et, si les conditions de sécheresse annoncées persistent, une nouvelle interdiction pourrait être décrétée.

Le bilan provincial demeure néanmoins favorable. Deux incendies de forêt sont actuellement en activité au Québec, mais ceux-ci sont maîtrisés et les opérations de lutte progressent normalement.

Depuis le début de la saison de protection, 196 incendies ont été recensés au Québec, touchant une superficie totale de 192,2 hectares. À la même date, la moyenne des 10 dernières années s’établit à 219 incendies ayant affecté 97 246,5 hectares de forêt.

Les autorités invitent la population à demeurer prudente malgré la levée de l’interdiction. La SOPFEU et le gouvernement du Québec continueront de surveiller l’évolution des conditions météorologiques et du danger d’incendie au cours des prochains jours.