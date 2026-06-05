La police patrouillera la rivière Moisie durant la saison de la pêche

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:50 AM - 5 juin 2026
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Il y aura une présence policière durant la saison de la pêche sur la rivière Moisie. Photo Lucas Sanniti

La Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam mèneront des patrouilles conjointes sur la rivière Moisie durant les prochains jours dans le cadre de la saison de la pêche.

Par voie de communiqué, les deux organisations indiquent que cette initiative a pour objectif de favoriser un climat sécuritaire et harmonieux tout au long de la saison de pêche.

La rivière Moisie a été un lieu où des tensions sont survenues dans les dernières années.  En juin 2025, un point marquant a été atteint lorsque plusieurs dizaines de membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, dont le chef Jonathan Shetush, s’étaient rendus sur les terrains du Camp de pêche de la rivière Moisie, possédé par des propriétaires américains, pour demander sa restitution.

À la suite de cette action, le Camp de pêche de la rivière Moisie avait amené l’affaire devant les Tribunaux. Une injonction pour empêcher l’accès aux terrains du camp de pêche aux membres de la communauté a été déposée. Les procédures judiciaires sont en cours dans cette affaire.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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