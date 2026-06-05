Des terrains de volleyball de plage de plus à Sept-Îles ?

La solution pour combler les besoins des organisations de volleyball de plage de Sept-Îles passera par l’ajout de nouveaux terrains.

Le Club jOne et la Ligue de beach-volley Amitié d’été travaillent sur le dossier, avec la Ville de Sept-Îles. Cet été, ils occuperont pratiquement les deux sites de 8 h à 23 h en semaine.

Le Club jOne, qui aurait besoin minimalement de deux autres surfaces de jeu, aimerait huit terrains sur un même site, pour faciliter la gestion de ses activités, mais aussi, pour la tenue de compétitions d’envergure.

Une avenue qui demande toutefois plus d’investissement, fait savoir la directrice du Service des loisirs de la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier, au fait des démarches des deux organisations.

La municipalité propose plutôt l’entretien et l’amélioration du site derrière l’école Manikoutai.

Une évaluation permet de rendre possible l’ajout de deux terrains, en inversant le sens des surfaces de jeu. La Ville doit également tenir compte de la réalisation du bâtiment de service pour Tennis junior Sept-Îles, dont les travaux s’amorceront après les vacances de la construction.

Un ou deux autres terrains de volleyball de plage pourraient également s’ajouter au même endroit, si le Centre de services scolaire du Fer a le financement pour la relocalisation de ses terrains de basketball extérieur.

« On veut maximiser sans nuire aux autres activités », mentionne Mme Gauthier, parlant notamment du tennis et du pickleball, qui ne doivent pas être impactés par le sable.

Le dossier de nouveaux terrains n’est toutefois pas au PTI (plan triennal d’immobilisations) 2026. La Ville veut attendre que la politique du sport et du plein air soit terminée.

Le Club jOne et la Ligue de beach-volley Amitié d’été de Sept-Îles sont prêts à mettre des sous.

La directrice du Service des loisirs a aussi mentionné l’option d’ajouter des terrains dans des parcs pour du jeu libre, en regard avec le plan directeur des parcs et espaces verts, consciente du manque de terrains.

Le président de la Ligue de beach-volley Amitié d’été de Sept-Îles, Patrick Hudon, est confiant que le projet de nouveaux terrains se réalise pour l’été 2027. « Ça devrait se faire, je dirais, si tout va bien, à la fin de la saison prochaine. On va pouvoir accueillir encore plus d’équipes », dit-il, parlant de 100 équipes au total par soir, au lieu des 80 actuellement.

« Au bout du compte, nous autres, on va investir avec le Club jOne pour la progression du sport. Au final, on veut desservir le mieux possible. On a cette expansion-là depuis longtemps. On travaille fort là-dessus. Il ne nous reste plus qu’à attacher les derniers morceaux avec la Ville et les partenaires. Après ça, on va aller de l’avant », indique M. Hudon.