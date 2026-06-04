Un projet-pilote de raccompagnement lancé pour des finissants de Sept-Îles

Avatar photo
Par Nadia Dorval 8:41 AM - 4 juin 2026
Temps de lecture :

Un projet-pilote de service de raccompagnement d’un soir voit le jour à Sept-Îles pour des élèves du secondaire qui célébreront la fin de leurs études le 6 juin prochain. Photo Pixabay

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis (CJED) lance un projet-pilote de raccompagnement pour que les finissants d’une des écoles secondaires de Sept-Îles puissent rentrer à la maison en sécurité.

Le 6 juin prochain, les finissants de l’école secondaire publique auront l’opportunité d’utiliser un service de raccompagnement d’un soir, afin de regagner en toute quiétude leur domicile, après avoir célébré la fin de leurs études. 

Les jeunes pourront utiliser un service de transport assuré par l’équipe du CJED de 23 h à 4 h. Le Le CJED te ramène distribuera un coupon Cool Taxi de 20 $ à chacun des finissants. Les coupons Cool Taxi sont des chèques-cadeaux pour le service de taxi Carillon.

Le but de l’organisme est de réduire la possibilité de méfaits, mais aussi, que les jeunes puissent rentrer à la maison en toute sécurité.

« On fait parfois des projets en réduction des méfaits. Cette année (…) on trouvait que c’était vraiment une belle opportunité d’offrir un service de raccompagnement dans l’optique de réduction des méfaits. On ne veut pas jouer à la police, mais on veut s’assurer que tout le monde soit en sécurité » indique Allissa Gagné-Blouin, intervenante au CJED. « On va avoir des bouteilles d’eau, des gatorades, des collations, on va s’assurer de surveiller les signes de surdose. »

Le CJED s’est associé avec les jeunes qui organisent l’après-bal. Comme il s’agit d’un projet pilote, cette année, une seule école de Sept-Îles pourra utiliser le service. Le but de l’organisation est de pouvoir l’offrir à davantage de finissants dans les prochaines années.

Avatar photo

Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Pêche à fascine à Baie-Sainte-Catherine: un pan d’histoire renaît dans le fleuve

Actualité

Un projet de camping pour VR à Sept-Îles est abandonné

Actualité Économie

La Côte-Nord parmi les régions les plus prospères du Québec

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Pêche à fascine à Baie-Sainte-Catherine: un pan d’histoire renaît dans le fleuve

Consulter la nouvelle
Actualité

Un projet de camping pour VR à Sept-Îles est abandonné

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 3 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord