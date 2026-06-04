Un projet-pilote de raccompagnement lancé pour des finissants de Sept-Îles

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis (CJED) lance un projet-pilote de raccompagnement pour que les finissants d’une des écoles secondaires de Sept-Îles puissent rentrer à la maison en sécurité.

Le 6 juin prochain, les finissants de l’école secondaire publique auront l’opportunité d’utiliser un service de raccompagnement d’un soir, afin de regagner en toute quiétude leur domicile, après avoir célébré la fin de leurs études.

Les jeunes pourront utiliser un service de transport assuré par l’équipe du CJED de 23 h à 4 h. Le Le CJED te ramène distribuera un coupon Cool Taxi de 20 $ à chacun des finissants. Les coupons Cool Taxi sont des chèques-cadeaux pour le service de taxi Carillon.

Le but de l’organisme est de réduire la possibilité de méfaits, mais aussi, que les jeunes puissent rentrer à la maison en toute sécurité.

« On fait parfois des projets en réduction des méfaits. Cette année (…) on trouvait que c’était vraiment une belle opportunité d’offrir un service de raccompagnement dans l’optique de réduction des méfaits. On ne veut pas jouer à la police, mais on veut s’assurer que tout le monde soit en sécurité » indique Allissa Gagné-Blouin, intervenante au CJED. « On va avoir des bouteilles d’eau, des gatorades, des collations, on va s’assurer de surveiller les signes de surdose. »

Le CJED s’est associé avec les jeunes qui organisent l’après-bal. Comme il s’agit d’un projet pilote, cette année, une seule école de Sept-Îles pourra utiliser le service. Le but de l’organisation est de pouvoir l’offrir à davantage de finissants dans les prochaines années.