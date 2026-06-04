Un projet de camping pour VR à Sept-Îles est abandonné

Un projet de camping pour les véhicules récréatifs dans le secteur de Plage-Lévesque, à Sept-Îles, ne verra finalement pas le jour.

Ce dernier situé à proximité de la côte du Relais prévoyait des espaces pour accueillir 11 véhicules récréatifs, ou roulottes de voyage, pour du camping de courte durée.

Pour aller de l’avant, le projet devait obtenir un amendement au règlement de zonage. Lors d’une assemblée publique tenue mercredi, dans une salle de Place Sept-Îles, les citoyens qui s’étaient déplacés ont été informés par le promoteur, Jimmy Desbiens, que le projet n’irait pas de l’avant.

« Je sais que cela a suscité beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux cette semaine. Je me rends bien compte que [ce projet] est mal vu. Pour ces raisons, je vais simplement abandonner le projet, surtout par respect pour ceux qui demeurent là », a-t-il annoncé aux citoyens présents, avant d’être interrompu par des applaudissements.

M. Desbiens ajoute qu’il ne s’attendait pas à ce que ce projet suscite autant de réactions et il a donc décidé de se retirer.

De nombreux citoyens étaient présents lors de l’assemblée publique, mercredi, dans les locaux de l’hôtel de ville de Sept-Îles, à Place Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Dans les jours précédents cette assemblée publique, le projet avait fait face à de l’opposition sur les réseaux sociaux. Des citoyens évoquaient des inquiétudes par rapport à plusieurs enjeux tels que la circulation, la gestion des eaux usées, ainsi que la cohabitation entre un milieu récréatif et un milieu résidentiel. L’impact qu’un tel projet aurait sur la qualité de vie des résidents était au cœur des préoccupations.

L’accueil des véhicules récréatifs n’en est pas à son premier débat à Sept-Îles. Récemment, la Ville a décidé de permettre à nouveau aux VR de pouvoir s’installer dans deux sites dans le secteur du Vieux-Quai, malgré certaines critiques reçues l’an dernier.