Un projet de camping pour VR à Sept-Îles est abandonné

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:00 AM - 4 juin 2026
Temps de lecture :

Un projet de camping pour VR et roulottes à Sept-Îles dans le secteur de Plage-Lévesque ne verra pas le jour. Photo Emilie Caron-Wart

Un projet de camping pour les véhicules récréatifs dans le secteur de Plage-Lévesque, à Sept-Îles, ne verra finalement pas le jour.

Ce dernier situé à proximité de la côte du Relais prévoyait des espaces pour accueillir 11 véhicules récréatifs, ou roulottes de voyage, pour du camping de courte durée.

Pour aller de l’avant, le projet devait obtenir un amendement au règlement de zonage. Lors d’une assemblée publique tenue mercredi, dans une salle de Place Sept-Îles, les citoyens qui s’étaient déplacés ont été informés par le promoteur, Jimmy Desbiens, que le projet n’irait pas de l’avant.

« Je sais que cela a suscité beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux cette semaine. Je me rends bien compte que [ce projet] est mal vu. Pour ces raisons, je vais simplement abandonner le projet, surtout par respect pour ceux qui demeurent là », a-t-il annoncé aux citoyens présents, avant d’être interrompu par des applaudissements.

M. Desbiens ajoute qu’il ne s’attendait pas à ce que ce projet suscite autant de réactions et il a donc décidé de se retirer.

De nombreux citoyens étaient présents lors de l’assemblée publique, mercredi, dans les locaux de l’hôtel de ville de Sept-Îles, à Place Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Dans les jours précédents cette assemblée publique, le projet avait fait face à de l’opposition sur les réseaux sociaux. Des citoyens évoquaient des inquiétudes par rapport à plusieurs enjeux tels que la circulation, la gestion des eaux usées, ainsi que la cohabitation entre un milieu récréatif et un milieu résidentiel. L’impact qu’un tel projet aurait sur la qualité de vie des résidents était au cœur des préoccupations.

L’accueil des véhicules récréatifs n’en est pas à son premier débat à Sept-Îles. Récemment, la Ville a décidé de permettre à nouveau aux VR de pouvoir s’installer dans deux sites dans le secteur du Vieux-Quai, malgré certaines critiques reçues l’an dernier.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Pour un accès public aux « Terres du Séminaire »

Actualité

Un nouveau service de taxi à la fine pointe

Actualité Économie

Hausse de production, mais baisse des revenus pour Champion Iron

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Pour un accès public aux « Terres du Séminaire »

Consulter la nouvelle
Actualité

Un nouveau service de taxi à la fine pointe

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 3 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord