Un nouveau service de taxi à la fine pointe

Il y aura un deuxième joueur dans le milieu du taxi d’ici un mois à Sept-Îles, avec l’arrivée de la Coop Taxi du Nord, qui veut offrir un service à la fine pointe.

Carl Chiasson, l’homme derrière Taxi du Nord, mettra en place un système de réservation en ligne.

« Les clients pourront suivre le parcours du taxi demandé. Les gens n’auront pas besoin de rappeler dix fois. Ils auront une notification que le taxi est en route. Un système à la fine pointe de la technologie qui donnera l’heure juste, comme les Uber, sauf que nous, on sera une coop », indique-t-il.

Président du conseil d’administration de Radio Carillon Taxi depuis un an et demi, Carl Chiasson se retire de cette compagnie pour lancer sa propre compagnie, sous forme de coopérative. Elle devrait entamer ses opérations début juillet.

Il explique ce choix de lancer une autre compagnie en raison de la divergence avec la vision de l’entreprise de Radio Carillon Taxi.

« Ça ne s’est pas amélioré. On n’a pas la même vision », de dire Carl Chiasson, qui travaille sur sa coop depuis un mois et demi.

Il veut rehausser le service à la clientèle avec Taxi du Nord.

Il mentionne qu’une quinzaine de propriétaires de véhicules de taxi poursuivront ou entameront l’aventure avec lui.

Des discussions sont en cours pour que le service Taxi-Bus soit desservi par les deux entités au niveau du système de répartition.

Ce sera aussi le retour des passagers à l’avant pour la nouvelle coop, ce qui n’était pas possible chez Carillon depuis la pandémie, alors que les véhicules sont encore munis de Plexiglas.

« Ça va juste faire du bien de la compétition. Au début, il y aura peut-être une petite chicane, mais on ne va pas en guerre. On veut que tout le monde travaille, que le service se donne. Le but, ce n’est de pas tuer Carillon, mais d’avoir un projet au goût du jour », soutient M. Chiasson, conscient que Radio Carillon Taxi essaiera de convaincre des chauffeurs de rester.

Il entend aussi maintenir le service de nuit qu’il offre avec ses voitures depuis deux ans et continuer d’offrir l’option de deuxième chauffeur pour ramener le véhicule du client.

Le travail de répartition se fera à partir de la résidence des gens attitrés à cette tâche, réduisant ainsi les frais administratifs, permettant donc de donner de meilleures conditions pour attirer des employés. « On n’aura pas besoin d’un stand », dit-il.

Carl Chiasson a d’autres ambitions avec Taxi du Nord, notamment d’élargir éventuellement ses services à Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, avec les associations sur place, en offrant le système de répartition de sa coop.

Désolant, mais…

Du côté de Radio Carillon Taxi, M. Dufour et M. Cody, membres de la direction, entendent se concentrer sur leur compagnie et d’offrir le meilleur service possible.

« Nous, notre place est faite. C’est depuis 1971 qu’on existe et on a l’intention de continuer. On a notre réputation et nos contrats en place. Eux, ils feront ce qu’ils ont à faire, et nous on fait ce qu’on a à faire », indiquent-ils.

Ils trouvent toutefois désolant cette séparation, car ils ont toujours voulu s’entendre avec tous les propriétaires de taxis. « Même s’il y avait certaines chicanes, on trouvait des solutions ».

Ils ajoutent qu’il y a déjà eu une période avec trois ou quatre compagnies de taxi à Sept-Îles en même temps, mais qu’il y avait trop de parts du gâteau.