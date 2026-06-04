Six femmes d’affaires nord-côtières, un seul cap

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Par Manuel Paradis 3:00 PM - 4 juin 2026
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Josée Leblanc, présidente du nouveau comité Côte-Nord du Réseau des femmes d’affaires du Québec Photo Manuel Paradis

Le Réseau des femmes d’affaires du Québec Côte-Nord (RFAQ Côte-Nord) a annoncé la composition de son nouveau comité régional. La présidence du comité sera assurée par Josée Shushei Leblanc.

Fondatrice d’Atikuss Canada et présidente de MASHKu Indigenous Footwear, Mme Leblanc et le comité ont comme objectif de connecter les femmes d’affaires de la Côte-Nord avec le reste du monde et de faire de l’intelligence artificielle un outil de ce désenclavement.

« Le mandat qu’on s’est donné, et qui s’imbrique dans la vision du RFAQ, c’est de faire en sorte que les femmes de la Côte-Nord, peu importe où elles se trouvent sur le territoire, aient la possibilité de faire grandir leurs entreprises de la même façon que celles qui sont dans les grands centres », explique Mme Leblanc. « L’intelligence artificielle permet, entre autres, de pallier la distance, et d’exécuter un travail d’une qualité incroyable. »

On retrouve au sein du comité cinq autres femmes issues du monde des affaires nord-côtier. Au côté de Josée Leblanc siègeront  Karine Lebreux, directrice du développement des affaires chez Desjardins, Nancy Dionne, directrice régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord chez Évol, Roxanne Vézina-Labelle, fondatrice et président-directrice générale de RVL Communication, Asmaa Essahli, directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Port-Cartier et Katy Langlais, fondatrice de Humanka-Coaching Conseils RH et chargés de cours et doctorante à l’UQAC.

Le Grand Rendez-vous des leaders féminins de la Côte-Nord

Le comité compte parcourir le territoire et créer des ponts avec les femmes d’affaires de la région. Ils prévoient produire des événements accessibles et hybrides, mettre en place des partenariats structurants et mettre en valeur les réalités de leurs membres, incluant celles des femmes d’affaires autochtones.

En particulier, les six membres annoncent aussi la première édition du Grand Rendez-vous des leaders féminines de la Côte-Nord, qui se tiendra le 8 et 9 mars 2027.

L’événement souhaite mettre à l’honneur les femmes qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront au développement économique de la région.

« Nous souhaitons souligner le travail des femmes exceptionnelles qui ont sont actives dans la région », confirme Mme Leblanc. « On veut créer un rendez-vous qui va vraiment faire une différence, avec des activités interactives, en plus d’organiser un gala pour récompenser les femmes d’affaires de la Côte-Nord qui se démarque par leurs activités. »

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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