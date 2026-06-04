Le commandant de la SQ sur la Côte-Nord suspendu temporairement

Par Johannie Gaudreault 12:52 PM - 4 juin 2026
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Le commandant de la Sûreté du Québec pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, Patrick Paquet, a été suspendu le temps de l’enquête. Photo courtoisie SQ

Le commandant régional de la Sûreté du Québec pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, Patrick Paquet, a été relevé temporairement de ses fonctions, a dévoilé Le Quotidien le 2 juin. Une enquête interne est en cours à la suite d’allégations jugées « assez sérieuses » par l’organisation policière.

L’information rapportée par Le Quotidien indique que la direction générale de la SQ a pris la décision de relever temporairement le haut gradé de ses fonctions vendredi dernier à la suite d’allégations dont la nature n’a pas été divulguée en attendant les résultats d’une enquête interne.

« C’est la direction générale de la Sûreté du Québec qui a procédé à sa suspension et qui l’a démis de ses fonctions, temporairement. Il faut comprendre que si les allégations s’avèrent infondées, la personne pourrait retrouver son poste. Son lien d’emploi, pour l’instant, n’est pas révoqué », a déclaré au Quotidien le capitaine Benoit Richard, chef du Service de la diffusion et des relations médias de la SQ.

Selon le porte-parole, les allégations à l’origine de la suspension sont considérées comme suffisamment importantes pour justifier une intervention rapide de l’organisation.

« On ne peut pas commenter et statuer sur la nature des allégations qui concernent l’individu en question. Par contre, ce sont des allégations assez sérieuses. C’est donc extrêmement important, comme organisation, d’agir avec diligence dans ce genre de situation. Une enquête est menée afin de savoir si les allégations sont fondées ou non », a-t-il expliqué au média.

Patrick Paquet est suspendu avec solde pour une durée indéterminée. La SQ précise qu’aucun commentaire supplémentaire ne sera formulé sur la nature des allégations ni sur l’échéancier de l’enquête.

L’enquête a été confiée au Service des normes policières de la SQ, une unité chargée notamment de veiller au respect des règles déontologiques, de mener des enquêtes internes et de traiter les plaintes visant les policiers en service.

Patrick Paquet occupait le poste de commandant régional depuis environ deux ans. Il était responsable du territoire regroupant le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, deux régions administratives qui ont été réunies au sein d’une même structure de commandement au cours des dernières années.

Aucune accusation n’a été portée contre M. Paquet et l’enquête se poursuit.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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