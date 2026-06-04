Hélène Bourgeois-Leclerc à la rencontre de l’Épicerie tropicale de Sept-Îles

« L’alloco préparé par les propriétaires de l’Épicerie tropicale est un des meilleurs mets que j’ai mangés de ma vie ! », affirme Hélène Bourgeois-Leclerc, l’animatrice de Donner l’goût. La deuxième saison de l’émission culinaire de Télé-Québec se clôt le 5 juin, avec un épisode tourné à Sept-Îles.

Tourné à la fin de l’été 2025, l’ultime épisode de la saison de Donner l’goût présente la rencontre entre l’animatrice et les deux couples propriétaires de l’épicerie tropicale de Sept-Îles. Ce commerce, né de la vision entrepreneuriale de nouveaux Septiliens originaires de la Côte d’Ivoire, connaît un succès impressionnant.

« Je trouve l’histoire des propriétaires très émouvante et inspirante. Leur ouverture d’esprit et leur grande débrouillardise leur ont permis de s’établir dans une ville qui partage, à priori, peu de choses de leur terre d’origine », affirme l’animatrice Hélène Bourgeois-Leclerc.

Dans l’épisode, on la voit manger avec ses mains des plats traditionnels ouest-africains, comme l’attiéké-grotto ou le foutou sauce graine, dans un décor paradisiaque. Il faut dire que Donner l’goût, l’émission qui a parcouru le Québec à la recherche de pépites culinaires dans divers milieux culturels, a su mettre en valeur les paysages nord-côtiers.

Les images filmées au bord de l’eau capturent entre autres un moment de rencontre entre les propriétaires de l’Épicerie tropicale et Sandra Blais, de la ferme maricole Purmer, qui initie ses invités aux algues sous toutes ses formes.

À gauche, Sandra Blais, de la Ferme maricole Purmer, qui fait déguster à ses invités des algues séchées. À droite se trouvent deux des quatre copropriétaires de l’épicerie tropicale, Christelle Zagnidjys et Justice Ahui. Photo Casadel Films

Cet esprit de partage et de convivialité est manifestement au cœur du choix des deux couples ivoiriens de s’enraciner à Sept-Îles. Dans l’émission, Gabriel Ahui avance même que « ce qui ressemble à l’Afrique sur la Côte-Nord, c’est la chaleur du cœur ».

« On est très fiers de participer à l’essor de la communauté africaine de Sept-Îles », explique Christelle Zagnidjys, copropriétaire de l’Épicerie tropicale. « Rien ne nous réjouit plus que de voir des clients heureux de se procurer des aliments qui leur font sentir chez eux », s’enthousiasme-t-elle.

L’effervescence autour du commerce africain dans une ville industrielle loin de centres urbains peut sembler étonnante.

« Au début, le but était seulement d’offrir aux travailleurs immigrants des produits auxquels ils n’ont pas accès dans les grandes surfaces », explique la Septilienne d’origine ivoirienne. « Avec le temps, c’est devenu beaucoup plus que ça », poursuit-elle.

En effet, devant la demande croissante de produits, le magasin s’est même agrandi et compte offrir des plats ivoiriens à emporter.

« Nous avons beaucoup de projets en cours, mais comme on dit chez nous ” on propose et c’est Dieu qui dispose ! “», lance Mme Zagnidjys avec humour.

L’épisode de Donner l’goût intitulé La Côte d’Ivoire à Sept-Îles sera diffusé le vendredi 5 juin à 20h. Il sera ensuite disponible gratuitement à l’adresse suivante : https://telequebec.tv/contenu/donner-lgout.