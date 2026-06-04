Coups de feu au IGA de Sept-Îles : un homme de 58 ans arrêté

Jacky Vigneault, 58 ans, a comparu au palais de justice de Sept-Îles, en lien avec des coups de feu tirés dans le stationnement du IGA.

L’homme a été arrêté dans le cadre de trois perquisitions menées mercredi, à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

Il a comparu sous une accusation de tentative de meurtre, en lien avec l’événement survenu le 16 mai, dans le stationnement du IGA. Des coups de feu avaient été tirés aux environs de 10 h, le samedi matin.

Les perquisitions menées à trois adresses étaient en lien avec le trafic de drogues et les violences armées sur le territoire.

Les policiers de l’Équipe Mixte de Sept-Îles et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam ont pu saisir 500 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, deux armes de poing, des cellulaires et 700 $.

Au total, quatre personnes ont été arrêtées. Trois ont été remises en liberté.