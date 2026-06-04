Cinq étudiants du Cégep de Sept-Îles lancent une application

Lancée officiellement depuis le mois d’avril, l’application Classmo permet aux étudiants et anciens étudiants de mettre leurs manuels scolaires usagés à vendre.

L’aventure de l’application Classmo a commencé l’automne dernier. Nicolas Arsenault, étudiant en techniques informatiques au Cégep de Sept-Îles, trouvait qu’il était difficile pour lui et ses amis de vendre leurs manuels scolaires usagés.

«J’avais de la misère à vendre mes livres et à acheter des livres âgés. Donc j’ai eu l’idée de créer une plateforme pour ça. J’ai commencé à la programmer», dit Nicolas Arsenault.

Sur Classmo, les utilisateurs peuvent s’inscrire gratuitement et mettre en vente les manuels scolaires dont ils n’ont plus besoin. La méthode plus écologique permet aux étudiants d’alléger leurs dépenses en début de session.

L’équipe de Classmo décrit la plateforme comme un Marketplace, mais pour les manuels scolaires. Marketplace est la fonctionnalité des petites annonces sur le réseau social Facebook. Le fonctionnement est le même sur Classmo. Les utilisateurs créent leur annonce, la mettent en ligne et discutent avec les acheteurs intéressés via une messagerie intégrée. Les transactions se font en personne.

Au fur et à mesure que le projet de Classmo avançait, des amis se sont joints à Hugo Arseneault pour mettre la main à la pâte. M. Arsenault estime avoir consacré pas loin de 500 heures sur le développement de la plateforme Classmo.

En plus de vendre des livres, les cinq étudiants travaillent sur de nouvelles fonctionnalités pour l’application, comme la recherche de colocation, la génération d’horaires et le covoiturage.

Appuis pour le projet

Le projet Classmo peut compter sur l’appui du Cégep de Sept-Îles, qui a accordé une aide de 5 000 $ sur deux ans, afin de soutenir le développement de l’application. L’Association étudiante s’est également engagée à la hauteur de 1 000 $ par année. La bande d’amis ont pu aussi bénéficier du soutien du Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI), ce qui leur a permis de participer au concours Mon entreprise du Centre d’entrepreneuriat CEESG UQAM.

Le projet Classmo à remporté le premier prix de la catégorie collégial, le 19 mai dernier.

Étendre la portée de l’application

En plus de vouloir développer de nouvelles fonctionnalités, les cinq étudiants dernière l’application Classmo aimeraient étendre la portée de l’application. Leur but est de rendre disponible l’application pour d’autres institutions d’enseignement au Québec. Le groupe aimerait utiliser l’application pour rendre les processus plus faciles. Par exemple, les processus d’admission qui pour certains sont moins à jour, selon les jeunes entrepreneurs.

En date d’aujourd’hui, l’application compte 150 utilisateurs d’inscrits et plus de 200 livres en vente. Elle est disponible sur les plateformes Android et Apple.