À la chasse aux morilles de feu

Les grands feux de forêt qui ont affecté la Côte-Nord en 2023 et 2024 n’ont pas eu que des conséquences négatives, ils ont aussi contribué à l’essor de la morille de feu. C’est le pari que fait l’équipe de Trésors des bois qui s’aventurera du 27 juin au 1er juillet dans les brûlis nord-côtiers à la recherche de ces champignons fort prisés…

L’aventure nordique est organisée en partenariat avec l’Association forestière Côte-Nord (AFCN) et le public pourra suivre l’expédition « afin de mieux comprendre la présence de la morille de feu et d’observer l’évolution de la forêt après le passage des flammes ».

En juin 2024, une première expédition avait permis de documenter la présence de la morille de feu, malgré une maigre récolte (une seule morille !).

« Si une seule morille a été trouvée lors de cette première aventure, cette découverte a néanmoins représenté une observation précieuse. Elle a confirmé la présence de la morille de feu sur le territoire et démontré le potentiel de ce secteur nord-côtier, ouvrant ainsi la voie à une seconde expédition. Les conditions de sécheresse qui prévalaient alors avaient très possiblement limité la fructification », avance Marie-Eve Gélinas, directrice de l’AFCN.

La présence de la morille de feu est généralement plus intense un an après les incendies, mais peut durer jusqu’à trois à cinq ans après l’événement.

On souhaite bénéficier de conditions météorologiques plus favorables cette année.

« Évidemment, on rêve de tomber sur un beau secteur de morilles, mais même quelques découvertes supplémentaires représenteraient déjà un succès. Cette expédition est surtout l’occasion de poursuivre les observations amorcées en 2024, de mieux documenter la présence de la morille de feu sur le territoire et de suivre l’évolution du milieu forestier quelques années après le passage du feu », indique Claire Benoit, propriétaire de Trésors des bois.

D’autres produits forestiers non ligneux seront récoltés au passage, histoire de ne pas revenir bredouilles si les morilles ne sont pas au rendez-vous !

« C’est une occasion de connecter les citoyens au territoire à travers une aventure qui suscite la curiosité et l’émerveillement », précise Marie-Eve Gélinas, directrice de l’Association forestière Côte-Nord.

Les aventurières seront déposées dans un brûlis prometteur par hélicoptère. Charlotte B.-Domingue

Le déplacement des quatre membres de l’équipée aura lieu par hélicoptère jusqu’à un site identifié comme particulièrement favorable à la morille de feu. L’équipe séjournera en complète autonomie en milieu isolé.

On pourra suivre les péripéties des cueilleuses via le blogue (www.afcn.qc.ca) et sur la page Facebook de l’Association forestière.

Une activité publique sera organisée au retour de l’expédition. Intéressé ? Vous pouvez déjà consulter le récit de l’expédition Morille de feu 2024 sur le blogue de l’Association forestière Côte-Nord.