Hausse de production, mais baisse des revenus pour Champion Iron

Les états financiers et le rapport de gestion du dernier trimestre de l’année qui se termine ont été dévoilés le 28 mai.

Ne rapportant aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur durant le trimestre, l’organisation annonce une augmentation de 8 % de la production trimestrielle s’élevant à 3,4 millions de tonnes de concentré de fer de haute pureté.

La mise en service du projet de production de minerai de fer en qualité réduction directe (RD) pour bouletage (RDBP) progresse comme prévu au Lac Bloom, selon la minière. Les premiers essais de production complétés avec succès en mars 2026 confirment que la production pour vente commerciale sera effectuée comme prévu cette année.

Rappelons que ce projet vise à convertir jusqu’à la moitié de la capacité du Lac Bloom, pour produire du minerai de fer de qualité RD d’une teneur allant jusqu’à 68 %.

« L’année marque le dixième anniversaire de l’acquisition de la mine du Lac Bloom par Champion en avril 2016 […] », explique David Cataford, chef de la direction. « Au-delà de nos réalisations opérationnelles, nous sommes fiers de créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes, grâce à de solides partenariats avec les gouvernements, les communautés locales et les Premières Nations. »

La compagnie annonce du même coup des performances minières au Lac Bloom en hausse de 3 % par rapport à la même période l’an passé, avec 20,9 millions de tonnes de matériel extrait et transporté.

Malgré la hausse de production, la compagnie affiche une diminution de ses résultats nets pour le trimestre d’environ 40 %, passant de 39,1 M$ américains l’an passé à 23,2 M$ américains cette année.

« Le résultat net du 4e trimestre de l’exercice financier 2026 a été affecté par une baisse du volume de ventes, attribuable à un tonnage moins élevé acheminé au port, à la suite des perturbations liées au déraillement d’un train et à cause de conditions hivernales difficiles », explique Noémie Prégent-Charlebois, directrice principale, Communications et affaires gouvernementales. « Il reflète également des coûts d’exploitation plus élevés, notamment en raison de l’entretien planifié de nos deux usines, ainsi que de la hausse des prix du carburant et du transport, dans un contexte macroéconomique volatil. »