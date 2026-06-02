Une consultation pour le projet de stabilisation de la plage Rochelois

Les citoyens de Port-Cartier sont invités à participer à une séance d’information publique, organisée par la Municipalité et le ministère de la Sécurité intérieure (MSI), à propos du projet de stabilisation de la plage Rochelois.

La rencontre se tiendra à l’Agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, le mardi 16 juin 2026, à 19 h.

En mars dernier, la Ville de Port-Cartier a annoncé la signature d’une entente de financement avec le ministère de la Sécurité intérieure visant la réalisation de travaux d’atténuation à la plage Rochelois. Les travaux ont pour objectif de protéger la plage contre l’érosion côtière et les risques de submersion qui menacent notamment des infrastructures municipales, des réseaux publics et des propriétés privées dans le secteur.

La séance d’information publique permettra de présenter le projet retenu, les constats techniques ayant mené à la solution privilégiée ainsi que les prochaines étapes du dossier. Rappelons qu’une recharge majeure de plage avec des matériaux granulaires grossiers, ainsi que la construction d’un épi en enrochement à l’extrémité est sont prévues dans ce projet. Le coût maximal prévu du projet est estimé à 13 M$, dont une contribution gouvernementale pouvant atteindre près de 10,8 M$ provenant du ministère de la Sécurité intérieure.

Les citoyennes et citoyens pourront également poser leurs questions directement aux représentants de la Ville, du MSI et aux experts impliqués dans le projet.

« Le projet de stabilisation du secteur Rochelois représente un enjeu important pour la protection de nos infrastructures et la sécurité à long terme du milieu. Cette rencontre permettra à la population de mieux comprendre la démarche, les analyses réalisées et les prochaines étapes du projet, mais surtout, de poser leurs questions », affirme la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré, par voie de communiqué.

Aucune inscription n’est requise pour participer à la rencontre. La séance sera également enregistrée et diffusée après la consultation afin de permettre aux personnes ne pouvant être présentes de visionner la rencontre.

Les citoyennes et citoyens qui ne peuvent être présents, mais qui souhaitent poser une question, sont également invités à le faire via un formulaire en ligne disponible sur le site web municipal.