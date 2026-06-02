Un incubateur pour entreprises innovantes

Le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations de la Côte-Nord (CEVI) a été ajouté à la liste officielle des incubateurs et accélérateurs reconnus par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec (MEIE), pour l’accompagnement d’entreprises innovations à fort potentiel de croissance.

La reconnaissance gouvernementale élargit les possibilités d’accompagnement et de financement accessibles aux entreprises soutenues par le CEVI. Entre autres, les entrepreneurs pourront bénéficier d’un programme de maillage et d’intégration des technologies innovantes, qui permet d’accéder à une aide financière pouvant s’élever à 75 000 $.

Selon M. Daniel Lavallée, directeur général du CEVI, « cette reconnaissance constitue une étape importante pour le développement de l’écosystème régional d’innovation et positionne le CEVI avec les princi- paux incubateurs et accélérateurs du Québec ».

Support aux entreprises

« Le CEVI est une création de Développement Économique Sept-Îles et du Cégep de Sept-Îles. L’idée est d’appuyer les trois unités de recherche du Cégep qui déve- loppent beaucoup d’innovations qui ont un potentiel de commercialisation sur le marché », rappelle M. Lavallée. « Par la suite, il a été convenu d’élargir la mission aux entreprises innovantes de la Côte-Nord. »

Daniel Lavallée, directeur général du centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations de la Côte-Nord Photo Manuel Paradis

Le CEVI offre aussi deux parcours d’accompagnement pour les entreprises qui souhaitent obtenir du soutien.

« Les jeunes pousses, les porteurs de projets qui souhaitent venir nous rencontrer, nous pouvons les accompagner dans un processus qu’on appelle le parcours d’incubation. À l’autre bout du spectre, il y a les entreprises qui sont déjà en commercialisation, qui sont déjà actives sur le marché, et qui aimeraient accélérer leur croissance. Pour eux, on offre le parcours accélération », explique M. Lavallée.

Deux entreprises de la Côte-Nord sont présentement accompagnées dans le parcours incubation et une entreprise est accompagnée dans le parcours accélération. Des annonces officielles seront faites sous peu.