RVPQ de Secondaire en spectacle : Un événement qui permet le partage et l’épanouissement culturel

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Par Nadia Dorval 10:00 AM - 2 juin 2026
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Louis-Jean Cormier lors de son atelier offert à une quarantaine de jeunes participants au RVPQ, le 29 mai, à l'auditorium portant son nom à l'école Manikoutai.

Le Septilien d’origine Louis-Jean Cormier était le président d’honneur du 25e Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle qui a eu lieu du 28 au 31 mai à Sept-Îles. Pour lui, un tel événement est absolument nécessaire puisqu’il permet aux jeunes de s’épanouir au contact de l’art et de la culture.

Près de 1000 jeunes artistes et leurs accompagnateurs étaient à Sept-Îles pour célébrer les arts vivants sous toutes leurs formes. Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle se veut un rassemblement de l’ensemble des gagnants des finales régionales de la province.

Durant les deux jours de l’événement, les élèves provenant des quatre coins du Québec ont pu assister à des ateliers offerts par des artistes professionnels et des artisans du monde des arts de la scène.

Le président d’honneur de l’événement, l’auteur, compositeur et interprète, Louis-Jean Cormier faisait partie des artistes offrant des ateliers. Le Journal s’est entretenu avec lui, quelques minutes avant sa rencontre avec une quarantaine de jeunes.

Il a accepté la présidence d’honneur sans hésiter, d’autant plus que l’événement se tenait à Sept-Îles, sa ville d’origine.

« J’ai accepté de façon à joindre, l’utile et l’agréable. C’est-à-dire que pour l’utile, c’est que je suis touché par la passation du savoir, quelque part, et d’aller chercher les jeunes très tôt dans leur processus d’épanouissement, on va dire, culturel (…). Donc, ça, c’était pour le volet utile, puis l’agréable, c’est que ma mère habite à Sept-Îles, puis que ça me permet de venir manger des cretons chez Carmel, de la voir un peu, puis passer du temps avec elle », dit Louis-Jean Cormier.

Le président d’honneur du 25e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle durant la cérémonie d’ouverture le 28 mai. Il a interprété Si tu reviens. Photo Nadia Dorval

Durant la cérémonie d’ouverture du RVPQ, il a parlé de « contagion par les arts ». Pour Louis-Jean Cormier, un jeune qui est touché à un très jeune âge par un artiste et qui décide de devenir artiste lui-même, ça peut changer la vie de plein d’autres personnes.

« Cette nouvelle entité artistique va aller rejoindre le cœur de 300 autres mille personnes, puis là, après ça, il y en a une là-dedans qui va repartir, va aller rejoindre le cœur de 300 autres mille personnes », illustre le chanteur.

L’atelier qu’il a donné à une quarantaine d’élèves portait sur son parcours en tant qu’artiste et était l’occasion de répondre aux questions des jeunes.

« Ce que je veux leur inculquer, c’est beaucoup la philosophie qui est derrière la musique. Pourquoi on fait ça ? D’où ça vient ? D’où ça vient les idées, la création », dit M. Cormier.

L’atelier s’est déroulé dans l’auditorium qui porte son nom, ce qui amuse grandement l’artiste.

« Ça, c’est weird, hein ? Des fois, quand je regarde la pancarte, je me dis : suis-je mort, je suis mort ! Je suis vivant ! », a blagué le chanteur. « Mais oui, en même temps, je trouve ça drôle (…) et c’est sur cette scène-là que j’ai faite dans mes premiers balbutiements. »

Pour Louis-Jean Cormier, le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle est aussi une belle occasion pour les jeunes de connaître d’autres personnes avec qui ils peuvent tisser des liens, qui mèneront peut-être un jour à des collaborations artistiques.

« On n’est pas ici pour se battre un contre l’autre, on est ici pour se faire des amis. Puis, c’est un métier d’amis, et d’entraide. En ce moment, je travaille avec Patrice Michaud sur ses nouvelles chansons, parce qu’il veut que je l’aide à écrire les chansons et à réaliser son album. C’est ça qui se passe dans la vraie vie », conclut M. Cormier.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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