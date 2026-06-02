Rivière-Saint-Jean : une subvention de 500 000 $ pour l’adaptation aux risques côtiers

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:30 PM - 2 juin 2026
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Québec annonce une subvention à Rivière-Saint-Jean pour l’adaptation aux risques côtiers. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La municipalité de Rivière-Saint-Jean, en Minganie, a obtenu une subvention de 500 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour son adaptation à l’érosion et à la submersion côtières

Ce montant permettra de réaliser des études ciblées pour mieux comprendre l’évolution des risques, explorer des solutions durables et planifier l’aménagement du territoire de Rivière-Saint-Jean.

Ses actions sont particulièrement importantes pour assurer l’avenir du noyau villageois, qui comprend plusieurs infrastructures publiques et communautaires. 

Cette aide financière est accueillie positivement à Rivière-Saint-Jean.

« Cette annonce représente bien plus qu’un simple appui financier : elle vient confirmer l’importance de préserver un lieu cher à notre communauté. Aujourd’hui, nous tournons une page importante. Plutôt que de faire face à l’incertitude, nous pouvons maintenant nous projeter vers l’avenir pour améliorer, développer et valoriser ce secteur, au bénéfice de toute la population », affirme Georges Bachand, maire de Rivière-Saint-Jean.

Pour Yves Montigny, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque, il est essentiel d’accompagner les municipalités qui veulent agir face à l’érosion côtière.

«Plusieurs localités de la Côte–Nord doivent aujourd’hui se doter de moyens d’adaptation plus robustes et variés pour répondre à l’intensification des risques côtiers. À Rivière-Saint-Jean, les efforts déployés autour du noyau villageois illustrent bien la mobilisation des différents acteurs du milieu pour renforcer la vitalité sociale et économique qui bénéficiera à l’ensemble de la région », dit-il.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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