Les RI de la Côte-Nord au bord du gouffre 

Hausse des coûts, pénurie de main-d’œuvre et négociations au ralenti ; des propriétaires de ressources intermédiaires (RI) de la Côte-Nord sont inquiets. Ils craignent des impacts directs sur les personnes vulnérables et sur le réseau de la santé si rien ne débloque rapidement.

Alors que l’entente nationale entre le gouvernement du Québec et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) est échue depuis plus d’un an, plusieurs responsables de RI disent composer avec une pression financière grandissante.

Sur la Côte-Nord, l’ARIHQ affirme que 30 ressources intermédiaires totalisent 383 places, alors qu’une cinquantaine de personnes seraient déjà en attente d’une place.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ces ressources représentent actuellement 401 places sur le territoire, avec un taux d’occupation de 97 %.

« La vague grise s’en vient », prévient la directrice générale de l’ARIHQ, Manon Charpentier. « Il va falloir qu’on puisse absorber les gens qui sont en attente, mais aussi prévoir ceux qui vont arriver. »

À Baie-Comeau, Jimmy Talbot, propriétaire du Centre de convalescence P-12 et de la résidence Moyac, constate une hausse importante des coûts d’exploitation depuis quelques années.

« On le constate au niveau de l’alimentation, des rénovations, des constructions, mais aussi de la main-d’œuvre », explique-t-il. « Le bassin de travailleurs est beaucoup moins grand en région ».

Selon lui, certaines petites ressources peinent à absorber les hausses de coûts.

Il rapporte notamment qu’une propriétaire aurait observé une augmentation de 57 % de son budget alimentaire en deux ans.

Le Centre de convalescence PIEXII accueille 11 résidents dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Maintenir les milieux de vie

Du côté de Sept-Îles, Cindy Petitpas estime que les besoins des résidents ont considérablement évolué au fil des années.

La Résidence des Bâtisseurs compte 83 lits en RI affiliés au CISSS de la Côte-Nord.

« On n’est plus dans une gestion du début des années 2000 », affirme-t-elle. « Les résidents ont encore besoin de vivre dans leur communauté et de participer à des activités ».

Mme Petitpas souligne toutefois que cette réalité entraîne des besoins supplémentaires en accompagnement, en transport et en personnel qualifié.

« Si on veut les sortir de la résidence, il faut avoir les gens pour le faire », explique-t-elle.

Contrairement à certaines petites RI, la structure intégrée avec la résidence privée pour aînés permet toutefois à l’établissement de mutualiser certains services et activités. « On forme un tout », résume-t-elle.

Mme Petitpas estime que les besoins des résidents ont aussi évolué.

« Ils ne sont pas en RI pour rien, dit-elle. Ils ont besoin de bons soins, mais aussi de continuer à vivre dans leur communauté. »

Elle ajoute que plusieurs usagers nécessitent aujourd’hui davantage d’accompagnement pour participer aux activités extérieures ou maintenir leur autonomie.

Le complexe Les Bâtisseurs de Sept-Îles compte 83 places en ressource intermédiaire affiliées au CISSS de la Côte-Nord. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des coupures déjà ressenties

Dans certaines ressources, des ajustements auraient déjà commencé à se faire afin de limiter les pertes financières.

« Les propriétaires vont couper dans le non essentiel », soutient M. Talbot.

« Les activités sont souvent les premières choses qui écopent », se désole-t-il.

Il mentionne également le cas d’une ressource qui aurait dû abolir un poste de cuisinier afin de redistribuer certaines tâches au personnel déjà en place.

« Ce n’est pas ce qu’on veut. On veut offrir des milieux de vie dynamiques », insiste-t-il.

La situation préoccupe également l’ARIHQ, qui affirme recevoir davantage d’appels à l’aide de propriétaires en difficulté financière.

« Nos propriétaires se sont appauvris au fil des dernières années », soutient Mme Charpentier. « Plusieurs ont mis de l’argent personnel dans leur entreprise ».

À Sept-Îles, Mme Petitpas affirme toutefois que la structure plus importante de la Résidence des Bâtisseurs permet de maintenir les activités et certains services grâce au partage des ressources entre les différents volets de l’établissement.

« On forme un tout », résume-t-elle.

Une réalité régionale particulière

Les intervenants rencontrés soutiennent que la réalité des régions éloignées complique davantage la situation.

Approvisionnement, coûts de construction, disponibilité des entrepreneurs et rareté de la main-d’œuvre figurent parmi les défis soulevés.

« Dans le discours, le gouvernement reconnaît les réalités régionales », lance Mme Charpentier. « Mais est-ce qu’on a des mesures pour les aider ? Non ».

M. Talbot estime lui aussi que les particularités des régions éloignées devraient être davantage considérées dans le financement des RI.

« On veut garder les gens près de leur communauté, de leurs repères et de leurs proches », dit-il.

Au cours des cinq dernières années, le CISSS de la Côte-Nord confirme qu’une seule RI a cessé ses activités sur le territoire.

Le Centre de convalescence PIE XII est une résidence intermédiaire de Baie-Comeau. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Des négociations trop lentes

Du côté de l’ARIHQ, on affirme que les discussions avec Québec progressent difficilement.

« Ça va lentement », résume Mme Charpentier. « Il faut qu’il y ait une réelle volonté de débloquer les choses ».

L’association réclame notamment un rattrapage financier, davantage de soutien pour la main-d’œuvre ainsi qu’une révision de certains modèles de financement jugés inadéquats.

« Sans argent, malheureusement, on n’y arrivera pas », soutient-elle.

Selon M. Talbot, les RI demeurent néanmoins un partenaire essentiel du réseau de la santé. « Chaque fois qu’une personne est référée chez nous, ça donne un souffle au réseau », affirme-t-il.