Le festival country Mamu Moisie dévoile sa programmation complète

L’Agence Mamu Innu Kahussesht (AMIK) et l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM) ont dévoilé mardi la programmation complète de la première édition du Festival country Mamu Moisie.

L’événement se tiendra du 3 au 5 juillet derrière le camping de la ZEC, au 10 rue Mercier, à Moisie. Le Festival partagera les installations des événements de volley l’Omnium dans l’Vent et le Volley-Soleil.

Les festivaliers pourront assister le vendredi aux spectacles d’Alain Godin, Tshishapeu et Phil Lauzon. Pour le samedi, ce sont les spectacles de Bozo St-Onge, Jay Dumais et Maïkan, Pamela Rooney et Petapan qui seront présentés.

Pour les organisateurs il était important d’offrir une programmation mêlant artistes country québécois et artistes innus.

« C’est une raison de se rapprocher, de se rassembler, d’échanger nous aussi, d’apprendre quelques mots, puis de chanter ensemble dans la langue de l’autre aussi », affirme Sébastien Beaulieu, agent aux communications de l’AMIK.

En plus de la portion musicale, plusieurs activités familiales sont proposées durant la fin de semaine. Jeux gonflables, taureau mécanique, camion de cuisine de rue, tournois de jeux de fer et concours amateur de chant country/western. Des activités d’animations et de sensibilisation environnementale seront aussi offertes.

Les revenus générés par l’événement serviront à soutenir des projets de sensibilisation et d’éducation environnementale de l’AMIK et des projets liés à la protection de la faune et de la flore de la rivière Moisie, menés par l’APRM.

L’événement est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Une billetterie est maintenant disponible en ligne pour l’achat des billets.

Une bière officielle

Pour souligner sa première édition, le Festival country Mamu Moisie a collaboré avec la Microbrasserie La Compagnie pour l’élaboration d’une bière officielle qui se nomme La Moisie. Il s’agit d’une bière de blé, de style allemand.

« C’est une bière qui est très fraîche. On a un côté un peu banane, même un peu citronné. Des notes un peu épicées aussi. C’est vraiment une bière d’été, c’est une bière de soif », explique Billy Dumas, co-propriétaire de la Microbrasserie La Compagnie.

Une partie des recettes des ventes en canettes et en fût seront remises à l’APRM.