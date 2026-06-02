La criminalité et l’itinérance interpellent les élus de Uashat mak Mani-utenam et de Sept-Îles

Les élus du conseil innu de Uashat mak Mani-utenam et de la Ville de Sept-Îles se sont récemment réunis pour une rencontre de travail qui a été décrite comme constructive.

Les problèmes en lien avec la criminalité et l’itinérance, qui touchent sans discrimination ni frontières, les deux communautés, ont interpellé les élus. Par voie de communiqué, les deux conseils ont réitéré «l’importance de faire front commun afin d’agir pour améliorer le sentiment de sécurité de la population et de pouvoir intervenir auprès de clientèles très vulnérables.»

La rencontre a aussi permis de faire le point sur l’avancement de certains dossiers, dont les ententes administratives intercommunautaires. Les deux conseils souhaitent collaborer davantage dans les prochaines années.

« Cette rencontre est une belle occasion de poursuivre et de renforcer la collaboration entre la ville et notre communauté. Nous partageons des enjeux communs et en continuant à travailler ensemble, nous pourrons trouver des solutions au bénéfice de tous », affirme le chef du conseil de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush.

Il s’agissait de la première rencontre de travail entre les élus d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et de la Ville de Sept-Îles depuis leurs élections respectives, en mai et novembre 2025.

« Je suis très satisfait de cette première rencontre de travail et de l’ouverture que j’ai constatée de part et d’autre. Au-delà du territoire qu’on partage, nous avons beaucoup à gagner à travailler ensemble, à miser sur nos forces et sur la mise en commun de nos expertises. Je pense que la table est mise pour une belle collaboration », a commenté le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Au cours des prochains mois, d’autres rencontres portant sur des dossiers spécifiques se tiendront.