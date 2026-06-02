Deux ados de Sept-Îles et Baie-Comeau disparus

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Par Emy-Jane Déry 8:07 PM - 2 juin 2026
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Arianne McKenzie, 14 ans, de Sept-Îles est portée disparue. Photo courtoisie Sûreté du Québec

Arianne Mckenzie, 14 ans, de Sept-Îles et Chad Dufour, 16 ans, de Baie-Comeau sont disparus et pourraient se trouver ensemble, indique la Sûreté du Québec. 

Les autorités demandent l’aide du public pour retrouver le duo. Ils ont été vus pour la dernière fois le 1er juin, dans le secteur de la rue De La Vérendrye, à Sept-Îles.

Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et sécurité.

Aux dernières nouvelles, Arianne Mckenzie portait un manteau noir de marque Nike et un pantalon pyjama blanc avec des cœurs rouges. Chad Dufour était vêtu d’un coton ouaté noir et d’un chandail blanc en dessous. Ses pantalons étaient noirs et il avait des sandales noires.

Toute personne qui les apercevrait est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Chad Dufour

Taille : 1,65 m (5 pi 4 po)

Poids : 68 kg (150 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bruns

Chad Dufour, 16 ans, de Baie-Comeau est porté disparu. Photo courtoisie Sûreté du Québec

Arianne Mckenzie 

Taille : 1,52 m (5 pi)

Poids : 65 kg (143 lb)

Cheveux : Noirs

Yeux : Bruns

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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