Construction : la Côte-Nord devra recruter 300 travailleurs par année d’ici 2030

Les perspectives d’emploi dans le secteur de la construction s’annoncent particulièrement favorables sur la Côte-Nord au cours des prochaines années. Selon les prévisions de la Commission de la construction du Québec (CCQ), la région aura besoin d’environ 300 nouveaux travailleurs annuellement pour répondre à la demande générée par les nombreux chantiers en cours et à venir.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, se montre optimiste à la lumière du récent rapport de la CCQ sur les perspectives professionnelles 2026-2030. Il estime que la combinaison d’une offre de formation professionnelle bonifiée et de plusieurs projets structurants pourrait contribuer à attirer davantage de travailleurs de la construction sur le territoire nord-côtier.

Alors que certains projets industriels majeurs devraient prendre fin d’ici 2027, le député souligne que plusieurs autres chantiers assureront la continuité de l’activité dans la région. Parmi ceux-ci figurent notamment la modernisation de l’urgence et la construction du nouvel aréna à Sept-Îles, ainsi que la Maison des aînés à Havre-Saint-Pierre.

À ces projets s’ajoutent des initiatives industrielles d’envergure attendues au cours des prochaines années. Yves Montigny cite notamment les projets d’hydrogène et d’ammoniac vert de Hy2gen à Baie-Comeau ainsi que le projet d’aquaculture de AquaBoréal, qui pourraient générer d’importants besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction.

« Les données de la CCQ le confirment : les perspectives professionnelles chez nous sont excellentes. Cette forte demande en construction ne doit pas être vue comme un frein, mais comme une occasion en or d’attirer de nouveaux visages et de bâtir l’avenir de la Côte-Nord », affirme le député.

Selon lui, les défis liés au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre devront toutefois être accompagnés de mesures favorisant l’établissement durable des travailleurs dans la région.

« Nous sommes pleinement conscients de certains enjeux, comme le navettage, pour nos communautés. C’est pourquoi nous souhaitons développer des solutions durables en bonifiant notre offre éducative, en stimulant l’immigration régionale et en renforçant nos services en santé et en logement », concède le député.

« L’objectif est que les gens viennent se former ici, travaillent sur nos grands chantiers et choisissent de s’y installer à long terme », ajoute-t-il.

L’élu met également en lumière le rôle croissant des établissements de formation de la région. Les centres de services scolaires de l’Estuaire et du Fer offrent déjà plusieurs programmes spécialisés, notamment en mécanique d’engins de chantier, en forage-dynamitage et en électrotechnique.

Les investissements annoncés par Hydro-Québec pour soutenir la formation de travailleurs destinés aux grands chantiers et à la transition énergétique devraient également contribuer à accroître la demande pour la formation professionnelle sur la Côte-Nord.

À compter de l’automne 2027, le Pavillon universitaire de Sept-Îles de l’Université du Québec à Chicoutimi devrait par ailleurs offrir une première année commune en génie mécanique et électrique. Une initiative qui répond aux besoins exprimés par plusieurs entreprises industrielles de la région, selon le député.

Yves Montigny rappelle enfin que le gouvernement a adopté différentes mesures visant à faciliter l’intégration de nouveaux travailleurs dans l’industrie de la construction, notamment par l’entremise de la Loi 19 ainsi que par des programmes de formation en alternance travail-études et des formations de courte durée.