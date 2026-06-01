Une collision avec un chevreuil survient à Baie-Comeau 

Un automobiliste a frappé un chevreuil, entre les deux secteurs à Baie-Comeau, vers 12 h 30 le 1er juin.

La Sûreté du Québec confirme qu’il n’y a aucun blessé.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les collisions avec les chevreuils sont plutôt rares sur la Côte-Nord.

La porte-parole aux communications, Marie-Ève Hébert, mentionne que le ministère n’a pas de données récentes.

Toutefois, elle indique qu’entre 2021 et 2023, il y a eu 133 collisions. De celles-ci, 124 impliquaient un orignal, un ours ou un caribou et neuf étaient avec un chevreuil.