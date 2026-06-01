Patrice Bosch nommé entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Après deux saisons au sein du personnel hockey de l’équipe, Patrice Bosch accède au poste d’entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. Fort d’une expérience de près de trois décennies derrière les bancs, il devient le 15e pilote de l’histoire de la formation nord-côtière.

Le Drakkar de Baie-Comeau confie les rênes de son équipe à Patrice Bosch. L’organisation a annoncé sa nomination à titre d’entraîneur-chef le 1er juin, lui qui occupait jusqu’à maintenant les fonctions d’entraîneur associé.

Cette promotion survient après deux saisons passées au sein du personnel hockey du Drakkar. Arrivé à Baie-Comeau en 2023, Bosch possède une vaste expérience acquise tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Avant son arrivée sur la Côte-Nord, il a notamment agi comme entraîneur-adjoint du HC Lugano, en Suisse, lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023.

Avec 28 années d’expérience comme instructeur dans différentes ligues, il devient ainsi le 15e entraîneur-chef de l’histoire du Drakkar. Il prend la relève de Jean-François Grégoire, qui a annoncé son retrait à ce poste il y a deux semaines.

Le vice-président exécutif et directeur général hockey, Jean-François Grégoire, estime que cette nomination s’inscrit dans la continuité du travail déjà amorcé par Bosch au sein de l’organisation.

« Nous sommes très heureux de promouvoir Patrice à la barre de notre équipe. Il est un entraîneur ayant une excellente réputation autant dans notre ligue qu’ailleurs. C’est un passionné qui a prouvé par le passé qu’il est capable d’encadrer et de participer activement au développement des jeunes joueurs », a déclaré Jean-François Grégoire.

« Il connaît bien notre organisation et la ville qu’on représente. Avec ses connaissances, sa passion et son éthique de travail exemplaire, nous sommes convaincus qu’il est la bonne personne pour guider notre groupe », a-t-il ajouté.

Au-delà de son parcours dans le hockey junior et professionnel, Patrice Bosch a également multiplié les expériences sur la scène internationale.

Il a dirigé Équipe Canada Est à deux reprises lors du Défi mondial junior A, en plus d’avoir occupé trois fois le rôle d’entraîneur adjoint avec cette formation. En 2014, il a aussi agi comme consultant auprès de l’équipe nationale junior de la Suisse lors du Championnat mondial junior.

Le principal intéressé accueille cette promotion avec enthousiasme.

« Le Drakkar est une organisation respectée à travers la ligue et je suis très reconnaissant de la confiance qui m’est accordée. J’ai hâte de continuer de côtoyer les joueurs, le personnel et nos partisans afin de bâtir quelque chose de spécial ensemble. Nous allons travailler avec passion, rigueur et détermination afin de représenter fièrement la Côte-Nord », a affirmé Patrice Bosch.

L’organisation du Drakkar a conclu en félicitant son nouvel entraîneur-chef et en lui souhaitant du succès dans ses nouvelles fonctions.