Le Cégep de Sept-Îles intègre un réseau pour le développement durable des régions nordiques

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Par Manuel Paradis 4:52 PM - 1 juin 2026
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Laurent Ferrier, directeur de la recherche et de l’innovation, à Tórshavn. Photo Manuel Paradis

L’University of the Arctic (UArctic), un réseau international regroupant près de 200 universités, collèges et centres de recherche engagés dans le développement durable des régions nordiques et arctiques, a admis le Cégep de Sept-Îles parmi ses membres, lors de sa plus récente assemblée annuelle.

L’University of the Arctic (UArctic) développe et soutien des ressources et des infrastructures collectives qui permettent à ses institutions membres de mieux servir leurs populations et leurs régions.

Laurent Ferrier, directeur de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles, y a présenté la candidature de l’organisation nord-côtière à Tórshavn, la capitale des îles Féroé, le 29 mai dernier. Celle-ci a été approuvée par une forte majorité.

Le Cégep rejoint donc au sein de ce réseau plusieurs autres institutions d’enseignement québécoises, telles que l’Université McGill et l’Université Laval.

« L’accueil exceptionnel réservé à notre candidature témoigne de la crédibilité et de la pertinence du travail réalisé au Cégep de Sept-Îles en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement nordique », explique M. Ferrier. « Cette adhésion nous permettra d’établir de nouvelles collaborations internationales et de contribuer activement aux projets qui façonnent l’avenir des régions arctiques. »

Cette nouvelle reconnaissance permettra à l’institution d’enseignement collégial de développer de nouveaux partenariats de recherche appliquée, d’accéder à des programmes de financement nordiques, de favoriser la mobilité étudiante et professorale et de renforcer son positionnement sur les enjeux stratégiques liés au Nord et à l’Arctique.

« Cette adhésion constitue une étape importante dans le positionnement de notre établissement à l’échelle nationale et internationale », selon David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles. « Elle ouvre la porte à des collaborations avec des institutions des pays nordiques au bénéfice de nos étudiants, de nos enseignants, de nos chercheurs et de notre communauté. Situés au cœur d’un immense territoire où se rencontrent nordicité et monde maritime, nous sommes particulièrement bien placés pour contribuer aux réflexions et aux solutions qui façonneront l’avenir du Nord. »

L’annonce fait suite au Congrès UArctic 2026, qui a réuni près de 1 400 participants issus du monde universitaire, scientifique, gouvernemental et communautaire.

Pendant trois jours, les échanges ont porté notamment sur les changements climatiques dans l’Arctique, la protection des océans et de la biodiversité, le développement économique durable, les réalités des communautés nordiques et autochtones ainsi que la coopération internationale.

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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