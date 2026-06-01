Invasion à domicile à Baie-Comeau : trois personnes blessées

Une invasion à domicile survenue le 31 mai en soirée sur l’avenue Charles-Guay à Baie-Comeau a fait trois blessés, dont deux ont dû être transportés au centre hospitalier.

Selon la Sûreté du Québec, les policiers ont été appelés vers 19 h après que deux individus cagoulés se soient introduits par effraction dans une résidence. Les suspects auraient agressé les occupants en utilisant notamment du poivre de Cayenne.

Trois personnes se trouvaient à l’intérieur au moment des événements. Un homme de 75 ans et une femme de 68 ans ont été conduits à l’hôpital pour y traiter leurs blessures. « Leur vie ne serait toutefois pas en danger », selon Nancy Fournier, sergente aux communications pour la Sûreté du Québec (SQ).

Les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes majeurs ainsi qu’un technicien en identité judiciaire se sont rendus sur place afin d’analyser la scène et de faire la lumière sur les circonstances de l’événement.

L’enquête se poursuit et aucune arrestation n’avait été effectuée au moment d’écrire ces lignes.