Deux jours de festivités pour le retour de la Fête nationale à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:04 PM - 1 juin 2026
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Un groupe de citoyens de la ville de Sept-Îles a créé un comité organisateur afin d'organiser les festivités de Fête nationale du Québec à Sept-Îles, en 2026. Photo courtoisie

Le comité organisateur de la Fête nationale à Sept-Îles a dévoilé la programmation et les activités qui se dérouleront le 23 et 24 juin au Vieux-Quai.

Depuis quelques années, il n’y avait plus d’événement qui était organisé dans le cadre des célébrations de la Fête nationale du Québec à Sept-Îles.

Un comité formé de citoyens a été créé cet hiver afin de prendre les choses en main et souligner cet événement. 

« La Fête nationale est un moment privilégié pour célébrer notre identité, notre culture et notre communauté. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nouveau un événement rassembleur et festif à la population de Sept-Îles », affirme Tommy Arseneault, président du comité organisateur, par voie de communiqué.

Les activités débuteront le 23 juin dès 18 h à la tente jaune, avec un discours patriotique et des prestations de danse (Tam ti delam et Fandango). Le spectacle principal sera présenté à compter de 20 h, avec en première le guitariste innu Ulric Riverain, suivi du groupe Ben et Dan et pour finir avec le groupe G4R et leur grande variété musicale.

Pour la journée du 24 juin, une messe patriotique sera célébrée à l’église Saint-Joseph à 10 h, suivi d’une cérémonie de levée du drapeau accompagnée par les choristes du nord et une foule d’activités familiales sont organisée dans le stationnement du Vieux-Quai, jusqu’à 15 h.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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