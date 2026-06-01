CODELO confirme que le service de cafétéria reprendra

CODELO a confirmé par voie de communiqué que suite à la décision interlocutoire rendue le 12 mai par le Tribunal du logement (TAL), le service de repas pour les résidents de Vents et marées sera remis en service d’ici le 28 juin.

Depuis le 1er février, les 44 aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles sont dépourvus du service de cafétéria, qui était auparavant inclus dans leur bail. Depuis, ils doivent s’organiser eux-mêmes pour leurs repas, tandis que les appartements ne sont pas équipés de cuisines fonctionnelles. Une trentaine de résidents ont porté la cause devant le TAL.

CODELO a confirmé qu’ils allaient respecter le jugement interlocutoire, en remettant en place le service de repas « à tous les jours pour les dîners et soupers ».

CODELO affirme que le service reprendra dans le délai de 45 jours suite au jugement du 12 mai. L’organisation a « entamé le processus de recrutement d’un opérateur qualifié pour le service de repas ».

L’organisme précise qu’il va poursuivre « l’analyse de la situation et pistes de solutions à moyen et long terme ». Il rappelle que le service de repas « accuse un lourd passif opérationnel (…) en fonction du coût actuellement supporté par les locataires comparativement à l’augmentation des prix au courant des dernières années dans le secteur alimentaire au Québec, un déséquilibre important subsistant à cet égard ».