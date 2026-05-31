Une 5e position pour Charles Paquet

L’athlète port-cartois, Charles Paquet, a terminé en cinquième place, samedi, lors de l’étape d’Alghero, en Italie, comptant pour la Série des Championnats du monde de triathlon.

Il a fini à 33 secondes du vainqueur de l’épreuve, le Portugais Vasco Vilaca, et à seulement 4 secondes de la troisième place.

« Je suis super content, mais j’étais proche de la troisième place. Malheureusement, je n’ai pas le kick à la fin pour suivre les autres gars, mais reste que je suis très content. Je me sentais super fort et j’étais proche du podium », a affirmé Charles Paquet en entrevue avec Sportcom.

Le triathlète connaît un excellent début de saison. Il était monté sur le podium, en troisième position, lors de l’épreuve de Série des Championnats du monde de triathlon de Samarcande, en Ouzbékistan.

Charles Paquet sera de retour en Série des Championnats du monde de Hambourg, en juillet. Il prendra part au relais mixte et à l’épreuve individuelle.