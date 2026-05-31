De jeunes Nord-Côtiers PDG de leur petite entreprise

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Par Manuel Paradis 10:00 AM - 31 mai 2026
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L’entreprise Boutures et verdure de la jeune Élise, 11 ans.  Photo Manuel Paradis

Le marché des petits entrepreneurs de Sept-Îles se tiendra aux Galeries Montagnaises le 6 juin, de 11 h à 15 h. L’événement propose aux petits entrepreneurs de devenir, pour une journée, PDG de leur petite entreprise.

« L’entrepreneuriat, c’est d’apprendre très jeune qu’on peut créer ses propres opportunités. Ce sont des expériences comme celles-ci qui, avec le temps, contribuent à bâtir une société plus autonome, créative et prospère », souligne Mathieu Ouellet, cofondateur des Petits entrepreneurs.

Crée en 2014, Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d’inspirer et d’éduquer les jeunes Québécois, en leur offrant des opportunités concrètes de découvrir l’entrepreneuriat. 

L’organisation propose en ligne, au petitsentrepreneurs.ca, des guides adaptés à tous les âges qui permettent aux futurs Sébastien Tessier ou Mirka Boudreau de la région, de créer leurs entreprises, calculer leurs besoins, produire ce qu’ils souhaitent vendre, en faire la publicité, la mise en marché, et finalement, faire des profits en participant au marché des petits entrepreneurs.

« Pour nous, la Grande journée des petits entrepreneurs, c’est bien plus qu’un événement jeunesse : c’est un investissement dans la relève et le développement économique des régions. L’initiative permet de stimuler l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, tout en développant leur créativité, leur autonomie et leur confiance », explique Karianne Jenniss, Agente de services financiers à la SADC Côte-Nord. « Nous souhaitons amener la Grande journée à un autre niveau en mobilisant encore plus de jeunes, d’écoles et de partenaires à travers le territoire. Notre objectif est de faire grandir l’événement, d’augmenter sa portée régionale et de continuer à inspirer la relève entrepreneuriale. »

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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