Un nouveau commandant pour l’unité de réserve navale de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:07 PM - 30 mai 2026
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Robert Campbell, premier maître de la Réserve navale de la Marine royale canadienne, Martin Boulay, Commandant sortant du NCSM Jolliet, Martin Roberge, nouveau commandant du NCSM Jolliet, et Beth Vallis, commandante de la Réserve navale de la Marine royale canadienne. Photo Vincent Rioux-berrouard

Après quatre ans à la tête du NCSM Jolliet, à Sept-Îles, le capitaine de corvette Martin Boulay a cédé le bâton au capitaine Martin Roberge lors d’une cérémonie ce samedi.

Ce dernier assumait la fonction de commandant en second du NCSM Jolliet depuis janvier 2023.

Le capitaine Roberge a qualifié ce nouveau poste comme étant un immense honneur.

« À la base, ce n’était pas une ambition de carrière [de devenir commandant de la base]. Dans les dernières années, j’ai appris à connaître le NCSM Jolliet et la Côte-Nord. Quand on m’a demandé si j’accepterai le commandant, j’y ai vu une belle reconnaissance. C’est une fierté de prendre la barre du NCSM Jolliet », affirme le capitaine de corvette Martin Roberge.

Il souhaite que la réserve navale de Sept-Îles continu son implication dans la communauté que ce soit lorsqu’il y a des urgences, comme lors des feux de forêt à Sept-Îles en 2023, ou de collaborer à des initiatives caritatives, comme le souper-bénéfice de L’Envol. 

« Notre premier but est de défendre les intérêts du Canada. Donc, aider la communauté, cela fait partie de cette mission », dit-il

Parmi les défis auxquels le capitaine Roberge sera confronté, il y a celui du recrutement. Il indique qu’il faut rendre attrayante l’implication dans la réserve navale dans une région où il y a des salaires élevés dans les entreprises.

Un commandant originaire de Sept-Îles

Le commandant sortant Martin Boulay, qui est natif de Sept-Îles, s’est dit fier d’avoir pu occuper ce poste.

« Pour un petit gars de Sept-Îles, ce fut un immense honneur de devenir le 14e commandant du NCSM Jolliet », affirme-t-il. « Ce poste est le plus incroyable qui soit.»

Il affirme avoir apprécié tous les moments de ses quelque 1 500 jours à la tête du NCMS Jolliet que ce soit lors d’événements importants comme la lutte contre les feux de forêt en 2023, mais également dans la réalisation des tâches plus simple comme les entraînements et remplir de la paperasse.

« Je quitte le commandant avec la certitude que le NCSM Jolliet continuera d’exceller sous le leadership du capitaine Roberge. Jolliet, vous êtes entre bonnes mains », a conclu le capitaine de corvette Martin Boulay lors d’un discours pendant la cérémonie de passation de commandement.

Une cérémonie de passation de commandement a eu lieu samedi au NCSM Jolliet. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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