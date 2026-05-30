Portneuf-sur-Mer : les terrains des Apôtres de l’amour infini mis en vente

Par Renaud Cyr 4:30 PM - 30 mai 2026
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Les quatre terrains sont sur le bord de la mer. Photo Renaud Cyr

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer met en vente quatre terrains le long du fleuve, qui appartenaient jadis aux Apôtres de l’amour infini, une secte catholique ultra-traditionnelle fondée dans les années 1960.

Selon le directeur général de Portneuf-sur-Mer, Yves Gauthier, les Apôtres de l’amour infini n’étaient pas très actifs sur leurs terrains.

« C’est la Municipalité qui a demandé à les acheter, car ils ne les utilisaient pas », explique-t-il.

Ils sont situés sur la rue Principale à l’ouest du village, et ont un accès à la plage à partir du premier terrain à l’ouest.

M. Gauthier révèle que les terrains ne comportent pas de bâtiments et que les gens qui en feront l’acquisition n’auront pas de démolition à faire.

Il parle d’un prix de 85 cents du pied carré constructible, avec promesse de réaliser la construction principale dans un délai de trois ans, qui exclut l’aménagement du terrain.

Les deux terrains du milieu sont traversés par un petit cours d’eau.

« C’est un ruisseau qui appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable, et ils ont une servitude », indique le directeur général.

Dans son processus de sélection parmi les acheteurs intéressés, la Municipalité soutient qu’elle veut prioriser les actuels résidents de même que ceux qui ont déjà habité Portneuf-sur-Mer. 

« Par la suite s’il y a plusieurs offres sur un terrain lorsqu’on aura fait les critères, ça va aller au tirage », indique-t-il. 

La Municipalité ne manque pas de vanter le « paysage de carte postale » de ses terrains, et invite les intéressés à déposer un avis d’intérêt avant la mi-juin.

Renaud Cyr

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