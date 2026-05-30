La cohabitation est difficile autour du Rond-Point à Sept-Îles

Des citoyens de Sept-Îles ont demandé la relocalisation du centre d’intervention le Rond-Point, à la suite de nombreux incidents impliquant notamment de la consommation de drogue dans le secteur.

Lundi soir, lors de la séance du conseil, trois citoyens ont pris la parole pour exprimer leur exaspération auprès des élus municipaux. Depuis deux ans, la cohabitation est difficile entre l’organisme et les résidents du secteur.

À l’hiver 2025, une halte-chaleur était présente sur le terrain de l’organisme pour accueillir les personnes en situation d’itinérance. Elle a été déplacée sur l’avenue Arnaud cet hiver, à la suite de plaintes des citoyens. Malgré cela, la situation reste problématique.

Les citoyens ont relaté de nombreux incidents s’étant produits avec la clientèle du Rond-Point. Il a été question de consommation de drogue en public ou d’intrusion sur les terrains privés. Ils ont aussi rappelé la présence à proximité de l’école primaire Marie-Immaculée et de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

« L’impact considérable de cet organisme est clairement associé à la dégradation de la qualité de vie dans notre quartier. Nous vivons parfois des comportements agressifs ou inquiétants de gens qui viennent consommer ou dégriser, des arrestations policières, des vols dans nos voitures et sur les terrains, sans parler des gens qui se stationnent devant nos entrées », a affirmé une citoyenne.

Les résidents ont demandé que le centre d’intervention du Rond-Point soit relocalisé.

Du côté de la Ville, on indique que les élus ont bien compris le malaise exprimé par des résidents du quartier. Le conseiller du district de Mgr-Blanche, Richard Gagnon, a affirmé que la situation de l’itinérance était prise très au sérieux par le conseil.

« On va travailler très fort pour essayer d’atténuer le problème pour tout le monde », a-t-il dit.

D’ailleurs, une rencontre aura lieu la semaine prochaine avec les intervenants concernés, dont le Rond-Point, la Sûreté du Québec et le CISSS, pour faire le point sur la présence de personnes itinérantes dans ce secteur et trouver des moyens d’atténuer les inconvénients pour le voisinage, fait savoir le Service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Le Centre d’intervention le Rond-Point n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment de publier.