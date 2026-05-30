Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un surplus budgétaire de 4,3 millions $ en 2025 pour la Ville de Sept-Îles

C’est un surplus de fonctionnement de 4,3 millions $ que la Ville de Sept-Îles a dégagé dans ses états financiers de l’année 2025.

Silence sur le départ de la PDG à l’assemblée générale annuelle du port de Sept-Îles

L’assemblé générale annuelle du port de Sept-Îles a eu lieu au Pavillon signature innue Mishtanapeu Atshapi, lundi. Vantant une année record en termes de transbordement, le président du conseil d’administration, Bernard Lynch, et le directeur général par intérim, Joël Chouinard, n’ont fait aucune mention de l’ancienne présidente-directrice générale Alexandra Chouinard ni de son départ durant la présentation qui a duré près d’une heure.

North Savage Gang : un nouveau gang formé en prison

Le North Savage Gang (NSG), ça vous dit quelque chose ? C’est la nouvelle cellule du crime organisé, fomentée en prison, avec des ex-membres du BFM et All Boivin à leur tête.

Des inquiétudes pour une possible privatisation des aéroports

La députée fédérale Marilène Gill exprime des inquiétudes envers une mesure du gouvernement canadien, qui pourrait ouvrir la porte à la privatisation de certains aéroports actuellement gérés par Transports Canada.

Repêchage de la LHJMQ : deux Septiliens espèrent entendre leur nom

Le grand jour approche pour Thomas Bond et Hugo Vaillancourt. Les deux hockeyeurs pourraient être repêchés par une formation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), lors de la séance des 5 et 6 juin à Halifax.

Unamen Shipu : démolition du presbytère du monstre de la Côte-Nord

Le presbytère du père Joveneau à Unamen Shipu a été démoli le matin du 26 mai, essentiellement pour des raisons de sécurité et de salubrité. Mais si cet événement fait autant de bruit dans la communauté, c’est parce que cette déconstruction survient neuf ans après le dévoilement des actes d’abus sexuels d’Alexis Joveneau sur les enfants de la Basse-Côte-Nord, durant les 39 ans où il y est resté.

Deux fois plus d’art sur l’avenue Brochu

Dès le 1er juin, les Septiliens pourront faire d’une pierre deux coups et visiter deux entreprises œuvrant dans les arts visuels dans un seul bâtiment. Les Encadrements du Vieux-Quai et Tipou Productions souhaitent par cette réorganisation développer leur offre de services.

Des bateaux abandonnés au parc d’hivernage de Sept-Îles

Le parc d’hivernage de Sept-Îles doit composer avec des navires abandonnés qui entraînent des pertes financières importantes.