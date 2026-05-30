Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:30 AM - 30 mai 2026
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La scène découverte par Bryan Mark, qui a effectué trois mandats comme chef du Conseil des Innus d'Unamen Shipu. Photo Facebook de Bryan Mark

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un surplus budgétaire de 4,3 millions $ en 2025 pour la Ville de Sept-Îles

C’est un surplus de fonctionnement de 4,3 millions $ que la Ville de Sept-Îles a dégagé dans  ses états financiers de l’année 2025.

Un surplus budgétaire de 4,3 millions $ en 2025 pour la Ville de Sept-Îles

Silence sur le départ de la PDG à l’assemblée générale annuelle du port de Sept-Îles

L’assemblé générale annuelle du port de Sept-Îles a eu lieu au Pavillon signature innue Mishtanapeu Atshapi, lundi. Vantant une année record en termes de transbordement, le président du conseil d’administration, Bernard Lynch, et le directeur général par intérim, Joël Chouinard, n’ont fait aucune mention de l’ancienne présidente-directrice générale Alexandra Chouinard ni de son départ durant la présentation qui a duré près d’une heure.

Silence sur le départ de la PDG à l’assemblée générale annuelle du port de Sept-Îles

North Savage Gang : un nouveau gang formé en prison

Le North Savage Gang (NSG), ça vous dit quelque chose ? C’est la nouvelle cellule du crime organisé, fomentée en prison, avec des ex-membres du BFM et All Boivin à leur tête.

North Savage Gang : un nouveau gang formé en prison

Des inquiétudes pour une possible privatisation des aéroports

La députée fédérale Marilène Gill exprime des inquiétudes envers une mesure du gouvernement canadien, qui pourrait ouvrir la porte à la privatisation de certains aéroports actuellement gérés par Transports Canada.

Des inquiétudes pour une possible privatisation des aéroports

Repêchage de la LHJMQ : deux Septiliens espèrent entendre leur nom

Le grand jour approche pour Thomas Bond et Hugo Vaillancourt. Les deux hockeyeurs pourraient être repêchés par une formation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), lors de la séance des 5 et 6 juin à Halifax.

Repêchage de la LHJMQ : deux Septiliens espèrent entendre leur nom

Unamen Shipu : démolition du presbytère du monstre de la Côte-Nord

Le presbytère du père Joveneau à Unamen Shipu a été démoli le matin du 26 mai, essentiellement pour des raisons de sécurité et de salubrité. Mais si cet événement fait autant de bruit dans la communauté, c’est parce que cette déconstruction survient neuf ans après le dévoilement des actes d’abus sexuels d’Alexis Joveneau sur les enfants de la Basse-Côte-Nord, durant les 39 ans où il y est resté. 

Unamen Shipu : démolition du presbytère du monstre de la Côte-Nord

Deux fois plus d’art sur l’avenue Brochu

Dès le 1er juin, les Septiliens pourront faire d’une pierre deux coups et visiter deux entreprises œuvrant dans les arts visuels dans un seul bâtiment. Les Encadrements du Vieux-Quai et Tipou Productions souhaitent par cette réorganisation développer leur offre de services.

Deux fois plus d’art sur l’avenue Brochu

Des bateaux abandonnés au parc d’hivernage de Sept-Îles

Le parc d’hivernage de Sept-Îles doit composer avec des navires abandonnés qui entraînent des pertes financières importantes.

Des bateaux abandonnés au parc d’hivernage de Sept-Îles

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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