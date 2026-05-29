Traverse Rimouski-Forestville : quel nom allez-vous donner au bateau?

La traverse Rimouski-Forestville lance officiellement un concours public afin de choisir le nom du futur navire qui assurera la relance de la liaison maritime entre Rimouski et Forestville.

Le nom CNM Évolution a résonné dans les oreilles des gens pendant plus de 25 ans, et c’est maintenant le temps de passer à un autre appel.

Les Industries Rilec de Rimouski, qui portent le projet de relance de la traverse, invitent les citoyens à soumettre leurs idées de nom pour le bateau qui arrivera au pays sous peu.

La population peut remplir le formulaire via la page Facebook Traverse Rimouski-Forestville.

Une sélection finale sera ensuite dévoilée et soumise au vote populaire avant l’annonce officielle du nom retenu.

Le concours vise à trouver un nom inspiré du fleuve Saint-Laurent, de l’histoire maritime régionale, des bâtisseurs du Bas-Saint-Laurent ou de la Côte-Nord ainsi que l’identité et la fierté des communautés d’un bord et l’autre de la rive.

« Ce projet appartient à toute la région. Nous voulions que la population puisse laisser sa marque dans cette relance historique de la traverse », souligne la direction de la Traverse Rimouski–Forestville