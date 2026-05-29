Pornographie juvénile : une peine avec sursis pour l’ancien chef pompier de Longue-Pointe-de-Mingan

L’ancien chef pompier de Longue-Pointe-de-Mingan évite la prison dans un dossier de pornographie juvénile. Pierrot Vaillancourt a reçu une peine de six mois avec sursis, vendredi après-midi au palais de justice de Sept-Îles.

Une probation de 24 mois et 240 heures de travaux communautaires ont aussi été imposées par la juge Nathalie Aubry.

Pierrot Vaillancourt a plaidé coupable à une accusation de pornographie juvénile en avril dernier. Les gestes reprochés à l’homme de 62 ans se sont produits le 11 avril 2022.

Dans ce dossier, la Couronne avait demandé une peine d’emprisonnement ferme de six mois. La juge a toutefois pris en compte les regrets exprimés par M.Vaillancourt, ainsi que les conclusions d’un rapport qui estime que le risque de récidive est faible.

Durant sa peine et sa probation, il devra respecter certaines conditions telles que ne pas être sur les terrains d’une école ou dans un parc où il pourrait y avoir un enfant de moins de 16 ans.