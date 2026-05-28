Deux fois plus d’art sur l’avenue Brochu

Dès le 1er juin, les Septiliens pourront faire d’une pierre deux coups et visiter deux entreprises œuvrant dans les arts visuels dans un seul bâtiment. Les Encadrements du Vieux-Quai et Tipou Productions souhaitent par cette réorganisation développer leur offre de services.

Ces derniers jours il y a beaucoup de mouvement au 456 et 458 avenue Brochu. Plusieurs personnes s’affairent à déplacer du matériel artistique. Cadres, moules à céramique, toiles, peinture, meubles, c’est le branlebas de combat pour tout déplacer et aménager, d’ici le premier juin.

Au début du mois prochain, Les Encadrements du Vieux-Quai occuperont désormais les locaux du 456 avenue Brochu, qui juste qu’à tout récemment abritait le commerce de couture Au petit mouton. L’entreprise de Jean-Phillip Grenier, Tipou Productions déménagera au 458 avenue Brochu, l’actuel quartier général des Encadrements du Vieux-Quai.

C’est Joanie Blais qui a lancé à la blague l’idée à Jean-Phillip Grenier que celui-ci s’installe dans leurs locaux qu’elle et sa partenaire d’affaires allaient libérer en juin. Une idée soumise à la légère que M. Grenier a trouvé très intéressante.

« Je me suis réveillé dans la nuit. Puis je me disais : hey, je pourrais faire ça là, je pourrais ouvrir un studio, je pourrais… C’était déjà dans ma tête, j’ai dit OK, il faut que je check mes affaires, puis c’est sûr que oui. »

« Trois jours après, tout était réglé avec tout le monde. C’était officiel. Ça s’est fait très rapidement », raconte Jean-Phillip Grenier.

Dans ses nouveaux locaux, il va pouvoir installer une galerie d’exposition, un nouveau studio pour des photos corporatives ou plus artistiques et avoir de l’espace d’entreposage.

« J’avais déjà le côté galerie d’art qui était un mur dans ma boutique. Là, je vais avoir deux murs. J’aimerais ça faire plus de collaborations avec d’autres photographes (…) approcher du monde, faire des prints, des soirées », dit-il.

Propriétaires des Encadrements du Vieux-Quai depuis 3 ans, Laurence Boulay et Joanie Blais songeaient depuis longtemps à agrandir leurs locaux.

« Parce qu’on veut ouvrir un café céramique », dit Laurence Boulay.

Les deux artistes rêvent depuis 2024 à ce projet qu’elles espéraient concrétiser l’automne dernier. Sans avancer de date, elles assurent qu’il est toujours d’actualité.

« La population répond vraiment bien. Notre phase test s’achève. Il va y avoir comme une pause où on ne pourra plus offrir les services de céramique, parce qu’on n’aura plus d’endroit prêt à accueillir les gens. Les clients vont devoir s’armer de patience, en attendant qu’on ouvre le café », dit Laurence Boulay.

Le duo des Encadrements du Vieux-Quai s’est rendu à Québec récemment pour s’inspirer et observer le fonctionnement d’un café céramique.

« L’idée principale, c’est de venir prendre un café, manger un petit morceau, faire de la céramique. Mais on veut aussi un café culturel. Il va y avoir une petite scène. On veut être ouverts à des événements spontanés et planifiés. Open mic, soirée de poésie, ou littéraire, conférences, etc. », dit Mm Boulay.

Les trois entrepreneurs aimeraient bien aussi collaborer dans le futur pour des événements communs, comme des vernissages. Il sera possible de visiter les deux entreprises dans leurs nouveaux locaux à partir du 1er juin prochain.