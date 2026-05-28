1 000 jeunes de partout au Québec à Sept-Îles pour les prochains jours

Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam vibrent depuis jeudi matin au rythme de la 25e édition du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle. Près de 1000 jeunes artistes et leurs accompagnateurs sont attendus pour célébrer les arts vivants sous toutes leurs formes.

Lorsqu’on met les pieds jeudi, à l’école Manikoutai de Sept-Îles, on ressent immédiatement une énergie électrisante. La bibliothèque de l’école secondaire a été temporairement transformée en quartier général. En tout, une cinquantaine de personnes travailleront dans ce bureau temporaire supporté par une centaine de bénévoles.

Le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle est le plus grand rassemblement culturel dédié aux élèves du secondaire. Près de 1000 jeunes artistes et leurs accompagnateurs seront à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam jusqu’à dimanche, pour le point culminant de l’aventure de secondaire en spectacle 2026.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les prochains jours ne sont pas des compétitions comme pour les autres événements de Secondaire en spectacle, où on récompense une poignée d’artistes. Le RVPQ se veut une grande célébration des arts reliés à la scène.

Gabriel Raymond, responsable des communications pour ACLAIM — Secondaire en spectacle et Gabrielle Thériault, directrice du développement et des partenariats chez ACLAM. Photo Nadia Dorval

« Ce sont tous les gagnants de chacune des finales régionales du Québec qui viennent performer sur scène, mais il n’y a pas un grand gagnant à la fin. Tout le monde arrive avec, oui, le stress de faire un spectacle, mais pas le stress de la compétition », dit Gabriel Raymond, responsable des communications pour ACLAM – Secondaire en spectacle.

M. Raymond explique que l’absence de compétition détend l’atmosphère et crée une ambiance propice aux connexions entre les jeunes artistes provenant des quatre coins du Québec. Pour l’occasion, l’école Manikoutai transformera ses classes en dortoir, ce qui favorise l’esprit de camaraderie entre les participants.

« Ça jam dans les corridors. Il y a quelqu’un qui sort un violon, quelqu’un qui sort une guitare, il y a une chanson qui se fait. C’est vraiment fou comme ambiance. Puis, la qualité aussi de ce qui se fait, c’est vraiment impressionnant, parce que c’est les virtuoses et les gagnants de chaque école au Québec », dit M. Raymond.

En tout, 121 numéros seront présentés vendredi et samedi dans trois lieux différents, soit à l’Aréna Guy-Carbonneau, à la Salle Jean-Marc-Dion et au Centre des congrès.

En plus de performer sur une scène professionnelle, les jeunes artistes prendront part à des ateliers et des rencontres offerts par des artistes émergents et établis comme le Septilien d’origine Louis-Jean Cormier, président d’honneur du RVPQ 2026, l’autrice Naomi Fontaine, le musicien Mathieu McKenzie et l’auteur-compositeur-interprète Philippe Brach. Une tournée des attraits touristiques de la région est également au programme pour les jeunes visiteurs.

La cérémonie d’ouverture officielle a lieu jeudi, 19 h, à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles.