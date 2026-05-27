Un tiers des touristes français souhaitent visiter la Côte-Nord

Une récente enquête effectuée par la firme de sondage Léger démontre l’attrait de la région auprès des touristes venant de l’extérieur du pays. Celui-ci dépasse l’intérêt des voyageurs canadiens et québécois.

Le ministère du Tourisme mène chaque année une étude portant sur les intentions de voyage estivales au Québec. C’est plus de 4062 répondants provenant du Québec, de l’Ontario, du Nord-Est des États-Unis et de la France qui ont été sondés par la firme Léger, qui rapporte les nouveaux résultats.

Plus de 60 % des Québécois interrogés comptent rester au Québec pour les vacances. Pour les touristes provenant de l’extérieur, 19 % des Ontariens, 7 % des Américains et 5 % des Français affirment vouloir visiter la belle province cet été, des pourcentages qui sont relativement stables par rapport à l’été 2025.

Chez ceux qui disent ne pas souhaiter visiter le Québec en 2026, les prix trop élevés et la barrière de la langue font partie des raisons qu’ils mentionnent pour expliquer leurs choix. Les touristes qui visiteront la province cet été ont l’intention de dépenser entre 1500 $ et 3500 $ selon leurs provenances, les touristes québécois ayant les intentions de dépenses les plus faibles et les touristes français les intentions de dépenses les plus élevées.

Sans surprise, un voyageur canadien sur deux déclare vouloir éviter les États-Unis et affirme avoir modifié ses intentions de voyage, en raison des décisions de l’administration américaine actuelles.

« Le contexte actuel influence clairement les choix de destinations des voyageurs canadiens, alors que plusieurs souhaitent éviter les États-Unis et privilégier davantage les voyages au Canada. Cette tendance représente une belle occasion pour des régions comme la Côte-Nord, qui offre un réel sentiment de dépaysement », selon Pascale Poney, adjointe exécutive à la direction générale de Tourisme Côte-Nord.

La Côte-Nord en milieu de peloton

Parmi les destinations québécoises envisagées par les touristes québécois, la ville de Québec et la région de Charlevoix trônent au sommet du palmarès, avec 30 % et 23 % des intentions de voyages, contre 8 % et 4 % pour la Côte-Nord secteur Manicouagan (Tadoussac jusqu’à Baie-Comeau) et la Côte-Nord secteur Duplessis (Sept-Îles jusqu’à Kegaska). Toutefois, chez les touristes américains, 29 % souhaitent visiter le secteur Manicouagan et 21 % souhaitent visiter le secteur Duplessis. Même engouement chez les Français avec respectivement 39 % souhaitant visiter Baie-Comeau et les environs et 22 % souhaitant aller plus à l’est.

« L’intérêt des voyageurs français pour la Côte-Nord est particulièrement intéressant. Ça démontre l’attrait du territoire auprès de clientèle internationale à la recherche d’expériences différentes et de séjours plus immersifs », explique Mme Poney.

Le tourisme de nature à la cote

On retrouve au premier rang des thématiques qui intéressent les voyageurs ayant l’intention de visiter le Québec le tourisme de nature, suivi de près par le tourisme gourmand et le tourisme durable et responsable.

« L’étude confirme plusieurs tendances que nous observons déjà sur la Côte-Nord, notamment un fort intérêt pour les expériences de nature, les activités de plein air, les routes touristiques et les grands espaces », toujours selon Mme Poney.