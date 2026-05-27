Un sondage par Métaux Torngat pour comprendre les préoccupations des Septiliens

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:33 PM - 27 mai 2026
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Modélisation de l'usine de Métaux Torngat à Pointe-Noire.  Source Métaux Torngat

Métaux Torngat lance un sondage en ligne afin de connaître les préoccupations et les besoins des Septiliens par rapport à son projet d’usine de séparation de terres rares qui est projeté dans le secteur de Pointe-Noire.

Par voie de communiqué, l’entreprise indique que l’exercice permettra de recueillir des données précises, d’alimenter un dialogue ouvert et de cibler plus efficacement les enjeux qui comptent le plus pour la communauté.

Métaux Torngat souhaite établir une mine dans le nord du Québec, dont le minerai serait transporté jusqu’à Sept-Îles pour être traité dans une usine à Pointe-Noire.

Le sondage ayant pour nom Voix locales, sera réalisé par Voconiq, une firme indépendante spécialisée dans les sondages communautaires. Le questionnaire sera accessible en ligne jusqu’au 23 juin 2026 et il est d’une durée estimée de 20 minutes. Toutes les réponses soumises seront traitées par Voconiq de manière entièrement confidentielle et les résultats agrégés du sondage seront partagés avec la population, précise Métaux Torngat.

Les citoyens qui participeront au sondage pourront aussi soutenir un organisme sociocommunautaire de la région. Pour chaque questionnaire complété, un don sera versé à l’organisme choisi par la personne répondante, soit la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI) ou le Comptoir alimentaire Nishk, en remerciement de sa participation.

Le sondage est disponible via ce lien.

Le prochain PDG de Métaux Torngat devra minimiser le fly-in fly-out

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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