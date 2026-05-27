Les gagnants de La relève gourmande célébrés à La Malbaie

La brigade composée de Kevin Perron, Isaak Tremblay et Thomas Vallée a remporté mercredi soir le prix principal Relève gourmande Jean-Sébastien-Sicard grâce à son plat Le Flanc de porc mou et son oreille de criss, lors de la deuxième édition du concours culinaire La relève gourmande au restaurant-école La Gogaille, à La Malbaie.

Le prix coup de cœur du public a été attribué à Le Party en croûte, tandis que L’Asie dans Charlevoix a reçu le prix de consolation.

L’événement, ouvert au public pour la première fois, a permis à environ 80 convives de goûter aux créations des étudiants en cuisine d’Avise Centre de formation Charlevoix et de voter pour leur plat favori.

Répartis en trois brigades, les étudiants devaient créer une recette originale à partir de produits locaux de Charlevoix-Est. Une vingtaine d’entreprises de la région ont participé.

le chef invité conseil les diplomés Photo Félix Côté

Les produits locaux occupaient une place centrale dans le concours, alors que les étudiants ont travaillé avec des viandes, légumes, fromages et autres aliments provenant directement des producteurs et agrotransformateurs de Charlevoix-Est. Cette approche permet non seulement de mettre en valeur la richesse du terroir régional, mais aussi de sensibiliser la relève culinaire à l’importance de cuisiner avec des ingrédients frais et de proximité. Plusieurs producteurs étaient également présents sur place afin d’échanger avec les visiteurs et de faire découvrir leur savoir-faire.

Le jury comptait notamment le chef Jean-Sébastien Sicard, copropriétaire du restaurant Chez Mathilde à Tadoussac, reconnu par le Guide Michelin. Il a salué la créativité et le sérieux des participants ainsi que la qualité des produits locaux.

Jean-Sébastien Sicard, copropriétaire du restaurant Chez Mathilde Photo Félix Côté

Le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Michel Couturier, a souligné l’importance de mettre en valeur les producteurs et agrotransformateurs de la région.

L’activité s’inscrit dans le projet Je mange local dans Charlevoix-Est et vise à promouvoir l’achat local et le savoir-faire régional.