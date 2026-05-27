Effet d’entraînement

Les récents événements, alors que des coups de feu étaient tirés dans le stationnement du IGA à Sept-Îles, ont marqué nos esprits, à raison ! La guerre des stupéfiants s’est invitée depuis un moment, à la différence que maintenant, elle s’est déplacée sous nos yeux, dans l’espace public, là où il y a un paquet de monde qui n’a rien à voir avec tout ça et des enfants de surcroît. Ne fermons pas les yeux, le crime organisé a toujours existé et il n’est pas sur le point de disparaître. Et pas qu’à Sept-Îles, soit dit en passant.

Si Sept-Îles a tous les atouts d’une plaque tournante pour le développement économique, avec ses ports d’ampleur mondiale, ses chemins de fer vers le nord et son aéroport stratégique, elle ne l’est pas moins lorsqu’il est question de trafic de stupéfiants.

Il n’y a d’ailleurs pas de hasard si la GRC décidait un jour d’établir un quartier général dans notre municipalité, pour lutter contre ce fléau. Et de toute évidence, il reste beaucoup de travail à faire. Si les vieilles organisations ont compris qu’elles avaient tout intérêt à travailler discrètement, les prétendants au trône, eux, semblent davantage verser dans les gestes d’éclat et qui dit gestes d’éclat, dit dommages collatéraux.

Espérons que les forces policières ne lésineront pas sur les moyens à mettre en place pour ramener le sentiment de sécurité dans la population. Un sentiment de sécurité qui s’est passablement érodé, depuis un moment, à force de déflagration ici et là. Lentement mais sûrement, c’est plutôt le sentiment d’insécurité qui gagne du terrain. Une occasion de plus de parler de Sept-Îles pour les mauvaises raisons, alors que cette ville a tant à offrir.

Suite à l’article paru dans Le Nord-Côtier, lequel faisait état de la fusillade, je voyais défiler tous ces commentaires assassins sur notre ville. Des commentaires légitimes lorsqu’ils reflètent une inquiétude bien sentie, mais simplement grotesque lorsqu’on laisse entendre que Sept-Îles se résume à cet épisode de gangstérisme, résultat d’une guerre qui se livre partout au Québec.

Une ville est avant tout le reflet des gens qui l’habitent. Il y a certes quelques gérants d’estrade qui semblent habiter Sept-Îles par défaut et pour qui une bonne journée commence par un bon chialage sur ce qui ne fonctionne pas, convaincus qu’à force de se plaindre, les choses vont changer d’elles-mêmes. C’est tellement plus simple de critiquer que de relever les manches et se mettre au travail.

Heureusement, de l’autre côté, il y a tous ces bâtisseurs, qui ne cherchent pas des coupables à tous leurs malheurs, mais qui travaillent à placer une à une les pierres du chemin qui mène à notre fierté collective. Ils ont des idées, des projets, des ambitions et ne ménagent aucun effort pour les réaliser, ne cherchant pas les excuses, mais les partenaires.

Combien d’initiatives ont été portées et continuent de l’être par le Cégep de Sept-Îles, par des entreprises ou même des citoyens, contribuant au rayonnement de la ville ? C’est sans compter tous ces ambassadeurs qui s’illustrent parfois jusque sur la scène internationale, tantôt par leur performance sportive, artistique ou autres.

Tout récemment, ces jeunes judokates, Laurianne Rodgers et Leiya Chiasson, devenaient championnes canadiennes. En karaté, Arielle Zalla 12 ans, atteignait, elle aussi, la première marche canadienne, avec une médaille d’or. Imaginez, à Sept-Îles, on façonne des champion.nes canadien. nes. Dans ces deux cas, on parle d’excellence, de rigueur, individuelle et organisationnelle. Un succès qui rejaillit sur toute une communauté et qui moi, me rendent bien fier. C’est aussi ça Sept-Îles, des succès et une fierté qu’il nous appartient de supporter, d’encourager.

Pas question ici de mettre des lunettes roses, comme si le fléau du trafic des stupéfiants, ça se passait partout sauf chez nous, mais pas question non plus de tourner en boucle dans une chaîne de commentaires qui ne visent qu’à nous plaindre de notre sort. Sept-Îles, c’est encore aujourd’hui l’endroit où je choisirais d’élever mes enfants. Quand je les regarde aller, je n’ai nullement l’impression qu’ils ont manqué de quoi que ce soit.

On a bien compris que les réseaux sociaux sont le terreau de la surenchère et chaque polémique devient un prétexte pour régler des comptes, mais j’avoue que si certains commentaires m’ont fait réagir, d’autres m’ont fait sourire. Un internaute qui vraisemblablement en avait gros sur le cœur, pointait comme responsable de cette criminalité extrême, les opposants aux grands projets. Selon lui, avec les grands projets viennent de bons emplois, ce qui aurait pour conséquence d’éloigner la criminalité.

Un raccourci intellectuel douteux.

Ces bons emplois viennent avec de bons salaires et la criminalité est toujours l’affût de ces endroits où il y a beaucoup d’argent en circulation. Ne répondons pas à un raccourci par un autre en proposant que la grande industrie est responsable du fléau, parce qu’elle propose de bons salaires.

Une communauté ne doit pas ménager les efforts pour offrir aux jeunes maintes possibilités de trouver leur voie, d’accomplir leurs rêves, ce qui passe aussi par de bons emplois. Malgré tous ces efforts, certains d’entre eux choisiront la criminalité, d’autant plus que les organisations criminelles recrutent de plus en plus jeunes. Il nous appartient donc de ne pas baisser les bras et tout faire pour favoriser la réussite du plus grand nombre. Être à l’écoute des besoins de nos jeunes, les accompagner dans leur cheminement scolaire et personnel, c’est lutter contre la criminalité. On se doit de remercier tous ceux et celles qui le font déjà et choisissent de participer, d’une façon ou d’une autre, à la formation des adultes de demain.