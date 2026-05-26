Vandalisme | Des dommages pour 30 000 $ à l’abri à sel de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:00 PM - 26 mai 2026
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L’abri à sel de Port-Cartier est situé en bordure de la route 138. Photo Google Street view

L’abri à sel du ministère des Transports et de la Mobilité durable à Port-Cartier a été victime d’un acte de vandalisme qui entraînera des coûts de plus de 30 000 $.

À savoir les détails de l’événement, la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire des installations du gouvernement, a refusé de commenter en expliquant que l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête par la Sûreté du Québec. 

« Afin de ne pas nuire au processus d’enquête, aucun commentaire additionnel ne sera formulé pour le moment », affirme par écrit la SQI au Journal.

Pour réparer les dommages causés par le vandalisme, la SQI a octroyé un contrat de gré à gré à Échafaudage Industriel, pour un montant de 31 809,95 $.

Le Journal a cherché à savoir si ce montant sera assumé par les contribuables, ou s’il pourrait être couvert par l’assureur. À nouveau, la SQI n’a pas souhaité commenter tant que l’enquête est en cours.

Port-Cartier a été touché par des actes de vandalisme dans la dernière année. En juillet 2025, la tyrolienne dans le sentier de la Taïga avait été mise hors service, à la suite du vol de la poignée de cet équipement. À la fin du mois d’avril, des graffitis ont été réalisés sur quelques structures de béton situées sur l’Île Patterson Sud.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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