Une politique du sport et du plein air à la Ville de Sept-Îles pour l’automne 2026

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:45 PM - 26 mai 2026
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La Ville de Sept-Îles a amorcé, plus tôt ce printemps, les démarches visant à se doter d'une première politique municipale du sport et du plein air. Photo courtoisie

La Ville de Sept-Îles a amorcé les démarches pour se doter d’une première politique municipale du sport et du plein air et si tout se déroule comme prévu, elle devrait être adoptée pour l’automne 2026.

Cette politique sera un outil pour les élus et l’équipe municipale afin de structurer l’offre d’activités sportives et de plein air, ainsi que pour prioriser les investissements aux installations et équipements.

« Cette politique est très attendue dans le milieu et deviendra un levier pour favoriser la santé et la qualité de vie », affirme Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles. « À travers le plan d’action qui sera élaboré, on souhaite aussi rendre la pratique de l’activité physique et du plein air plus accessible et plus inclusive, pour que tout le monde puisse participer. »

LBB Stratégies, une firme de services-conseils, a été mandatée par la Ville de Sept-Îles pour l’accompagner dans l’élaboration de cette première politique du sport et du plein air.

Consultations

La Municipalité a lancé les démarches ce printemps pour définir cette politique du sport et du plein air. Un comité de pilotage a été mis sur pieds et des rencontres de consultation ont été tenues auprès de groupes ciblés. Un atelier de travail regroupant 25 personnes d’horizons variés a aussi été tenu pour connaître les défis et les enjeux entourant la pratique et l’accès aux sports et au plein air à Sept-Îles.

La Ville de Sept-Îles cherche aussi à recueillir les idées et les opinions des citoyens dans le cadre de l’élaboration de sa toute première politique municipale du sport et du plein air. Pour ce faire, les personnes intéressées sont invitées à remplir un sondage en ligne et à participer à l’un des deux ateliers de consultation citoyenne qui auront lieu le mercredi 17 juin, à 13 h 30 et 18 h 30.

Les liens pour remplir le sondage et pour s’inscrire à la consultation sont disponibles sur le site Internet de la Ville, à l’adresse septiles.ca

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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