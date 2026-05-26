Un programme bonifié pour créer des logements à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:43 AM - 26 mai 2026
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La Ville de Sept-Îles bonifie son programme d’aide financière pour la création de logements. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La Ville de Sept-Îles a décidé de bonifier son programme d’aide financière pour la création de logements.

Le programme a connu un certain succès depuis qu’il a été lancé en 2024. À ce jour, il a permis l’ajout de 45 nouveaux logements réalisés ou en construction. Jusqu’à maintenant, une somme de 720 000 $ a été utilisée sur le 1 M$ qui avait été injecté initialement. Face à cela, les élus du conseil municipal ont décidé que le programme d’aide financière sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2027, et que l’enveloppe budgétaire sera bonifiée de 500 000 $.

« On manque de logements à Sept-Îles. Il faut donc trouver des incitatifs pour en créer », affirme la mairesse suppléante de Sept-Îles, Manon Langlois.

Le montant de l’aide financière varie de 5 000 $ à 20 000 $ par logement ajouté, selon le type de projet et le nombre de pièces des unités. Un nouveau volet s’ajoutera également au programme, soit la possibilité d’opter pour un crédit de taxes foncières pour les projets de quatre (4) logements et plus.

« Créer des logements, c’est très difficile en raison des coûts très élevés. Donc, [ce programme] est une façon de donner un incitatif aux promoteurs pour les encourager à construire », affirme Manon Langlois.

À Sept-Îles, il y a un besoin pour la création de nouveaux logements. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation des logements à Sept-Îles était de 0,5 % à l’automne 2024.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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